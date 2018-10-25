Певец
в очередной раз порадовал своих поклонниц откровенным снимком. На этот раз Дима
Билан выложил в свой Instagram
снимок из спальни.
Певец
в очередной раз порадовал своих поклонниц откровенным снимком. На этот раз Дима
Билан выложил в свой Instagram
снимок из спальни.
Артист позирует с голым
торсом, прикрыв половой орган полотенцем. При этом Дима загадочно улыбается, демонстрируя
накачанный пресс и буйную растительность на теле.
(Здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Не реклама. Гастрольное так
сказать...! Муз. Эскорт. Дорого. Скоро и в вашем городе! Пою, пишу музыку,
музицирую, ублажаю души... и уши", – подписал фото Билан. При этом он добавил к
публикации хэштег #явамНЕХУДОЙ. Снимок из постели вызвал массу
комплиментов поклонниц.
"Сладкий", "Лежит довольный, как кот)) секси шмекси",
"Хороший крепыш", "Даже бабуля захотела рассмотреть получше", "Вы
великолепно выглядите, в отличной форме!", "Красивый мужчина! "Чувственное
фото. Обаятельный соблазнитель", – написали растаявшие представительницы
прекрасного пола. Некоторые написали, что фото Билана их взволновало.
Напомним, еще недавно поклонники были
всерьез обеспокоены здоровьем артиста. Они заподозрили, что у певца обнаружили серьезное заболевание,
когда он побрил голову и сильно похудел. Сам Билан подобные слухи пытается
развеять. Теперь певец решил наглядно показать снимком, что с его весом все в
порядке.