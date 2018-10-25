Певец в очередной раз порадовал своих поклонниц откровенным снимком. На этот раз Дима Билан выложил в свой Instagram снимок из спальни.

Певецв очередной раз порадовал своих поклонниц откровенным снимком. На этот раз ДимаБилан выложил в свой Instagramснимок из спальни.Артист позирует с голымторсом, прикрыв половой орган полотенцем. При этом Дима загадочно улыбается, демонстрируянакачанный пресс и буйную растительность на теле.(Здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Не реклама. Гастрольное таксказать...! Муз. Эскорт. Дорого. Скоро и в вашем городе! Пою, пишу музыку,музицирую, ублажаю души... и уши", – подписал фото Билан. При этом он добавил кпубликации хэштег #явамНЕХУДОЙ. Снимок из постели вызвал массукомплиментов поклонниц."Сладкий", "Лежит довольный, как кот)) секси шмекси","Хороший крепыш", "Даже бабуля захотела рассмотреть получше", "Вывеликолепно выглядите, в отличной форме!", "Красивый мужчина! "Чувственноефото. Обаятельный соблазнитель", – написали растаявшие представительницыпрекрасного пола. Некоторые написали, что фото Билана их взволновало.Напомним, еще недавно поклонники быливсерьез обеспокоены здоровьем артиста. Они заподозрили, что у певца обнаружили серьезное заболевание,когда он побрил голову и сильно похудел. Сам Билан подобные слухи пытаетсяразвеять. Теперь певец решил наглядно показать снимком, что с его весом все впорядке.