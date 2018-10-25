В 2001 году Сергей Лазарев совместно со своим коллегой по Непоседам Владом Топаловым стал участником музыкального проекта Smash!!. Вместе они выпустила два альбома. И в конце 2004 года их пути разошлись, а группы перестала существовать, теплого отношения другу парни не утратили.

В 2001 году Сергей Лазарев совместно со своим коллегой по "Непоседам" Владом Топаловым стал участником музыкального проекта Smash!!. Вместе они выпустила два альбома. И в конце 2004 года их пути разошлись, а группы перестала существовать, теплого отношения другу парни не утратили.Певцу Владу Топалову исполняется 32 года. По этому поводу Сергей Лазарев отправил "Топсе", как ласково называет друга и колегу, неоднозначное послание."С тобой мы прошли и огонь, и воду и медные трубы! – пишет Сережа на своей странице в социальной сети Instagrma. – Наша дружба переживала разные стадии – от безоговорочной, почти родственной, любви, до непримиримой ненависти. Бывало всякое! Но почти 25 лет мы знаем другу друга, и это никуда не деть, эту связь не разрушить ничем. Родной мой , я тебя поздравляю с Днем Рождения, безумно радуюсь твоим изменениям в последнее врем , ты повзрослел, помудрел! И скоро станешь папой! Это самая классная миссия и ощущение – поверь!@Лазарев трогательно признался и в любви к парню. Братской, братской, конечно, любви, без пошлости. "Будь здоров, будь счастлив, успешен! С нетерпением жду релиза нового трека – он прекрасен! Люблю тебя, братик", – заключил Сергей.Напомним, недавно Сергей Лазарев в очередной раз выступил в московском. Не брезгует давать концерты там и Влад Топалов, хотя и славится своими гомофобными высказываниями. Но если хорошо платят, то ориентация слушателей не так важна. "Привет, мальчики! – обычно говорит артист в таких случаях. – Я очень рад видеть вас и буду петь сегодня про любовь… И мне не важно, какая это любовь, пусть даже однополая".