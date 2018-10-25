В Норвегии начались масштабные учения НАТО Trident Juncture 2018. Эксперты увидели в них подготовку граждан Скандинавии к роли пушечного мяса в войне с Россией.

В Норвегии начались масштабные учения НАТО Trident Juncture2018. Эксперты увидели в них подготовку граждан Скандинавии к роли пушечногомяса в войне с Россией.В страну переброшены 50 тысяч бойцов, около 10 тысяч единицназемной техники, 250 самолетов и вертолетов, а также 60 кораблей государств -членов альянса. Впервые на такого рода маневрах военные НАТО будут отрабатыватьзадачи не только оборонительного, но и наступательного характера. И еще одноновшество – в учениях принимают участие украинские военные.По мнению военного эксперта Александра Жилина, маневры сталиответом на недавние российские учения "Восток-2018", которые прошли всентябре. Альянс проводит их для того, чтобы продемонстрировать свою готовностьк началу боевых действий, если ситуация сложится таким образом, что придетсявступать в горячую фазу третьей мировой войны.Жилин обратил внимание на такой факт: в отличие от предыдущихучений, когда доминирующую роль играли страны первого сорта (США и Германия), внынешних учениях упор делается на страны Восточной Европы."Ее будут посылать в пекло, отправлять на фронт. В товремя как страны первого сорта остаются в тылу и обеспечивают поддержкупассивным образом, сами активно не участвуя в сражениях", – сказал экспертв интервью .Он предположил, что сценарий Третьей мировой будет примернотаким: "По команде начинается война. Происходит мобилизация приписногосостава, людей посадили в броню – и вперед, пошли. Точно по такому принципуработает нынешняя система НАТО. Бронетехника, вооружения поставлены искладированы. В любой момент туда посадят пушечное мясо – и вперед".Между тем, западные СМИ уже назвали начавшиеся учения НАТОпровальными. Журналисты узнали, что еще на подготовительном этапе американские солдатыначали испытывать определенные трудности, а во время маневрах пострадалинесколько военнослужащих.