В Норвегии начались масштабные учения НАТО Trident Juncture
2018. Эксперты увидели в них подготовку граждан Скандинавии к роли пушечного
мяса в войне с Россией.
В Норвегии начались масштабные учения НАТО Trident Juncture
2018. Эксперты увидели в них подготовку граждан Скандинавии к роли пушечного
мяса в войне с Россией.
В страну переброшены 50 тысяч бойцов, около 10 тысяч единиц
наземной техники, 250 самолетов и вертолетов, а также 60 кораблей государств -
членов альянса. Впервые на такого рода маневрах военные НАТО будут отрабатывать
задачи не только оборонительного, но и наступательного характера. И еще одно
новшество – в учениях принимают участие украинские военные.
По мнению военного эксперта Александра Жилина, маневры стали
ответом на недавние российские учения "Восток-2018", которые прошли в
сентябре. Альянс проводит их для того, чтобы продемонстрировать свою готовность
к началу боевых действий, если ситуация сложится таким образом, что придется
вступать в горячую фазу третьей мировой войны.
Жилин обратил внимание на такой факт: в отличие от предыдущих
учений, когда доминирующую роль играли страны первого сорта (США и Германия), в
нынешних учениях упор делается на страны Восточной Европы.
"Ее будут посылать в пекло, отправлять на фронт. В то
время как страны первого сорта остаются в тылу и обеспечивают поддержку
пассивным образом, сами активно не участвуя в сражениях", – сказал эксперт
в интервью .
Он предположил, что сценарий Третьей мировой будет примерно
таким: "По команде начинается война. Происходит мобилизация приписного
состава, людей посадили в броню – и вперед, пошли. Точно по такому принципу
работает нынешняя система НАТО. Бронетехника, вооружения поставлены и
складированы. В любой момент туда посадят пушечное мясо – и вперед".
Между тем, западные СМИ уже назвали начавшиеся учения НАТО
провальными. Журналисты узнали, что еще на подготовительном этапе американские солдаты
начали испытывать определенные трудности, а во время маневрах пострадали
несколько военнослужащих.