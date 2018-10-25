Президент компании Inteco Management Елена Батурина оказалась самой богатой женщиной в России — состояние в 1,2 миллиарда долларов позволило ей занять первую строчку в рейтинге 25 богатейших россиянок по версии

На втором месте оказалась гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, у нее 600 миллионов долларов. Замкнула тройку лидеров частный инвестор Елена Рыболовлева, попавшая в список благодаря бракоразводному процессу с Дмитрием Рыболовлевым. У нее также 600 миллионов долларов. Председатель совета директоров S7 Group и ее совладелец Наталия Филева с тем же состоянием в 600 миллионов оказалась четвертой, а член совета директоров "Прогресс Капитала" Ольга Белявцева с 500 миллионов долларов — пятой.Шестое место с теми же 500 миллионами заняла Лидия Михайлова — жена основателя "Группы Черкизово" Игоря Бабаева, а на седьмом расположилась дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия с капиталом также в 500 миллионов долларов. В десятку также вошли глава юридического департамента "Новатэка", член правления компании Татьяна Кузнецова с 450 миллионами, Евгения Гурьева, которой с 2007 года напрямую принадлежит пакет акций "Фосагро" (360 миллионов) и совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко, у которой 350 миллионов.