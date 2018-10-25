Илью Копытина подозревали в коррупции

Илью Копытина подозревали в коррупцииПервый заместитель генпрокурора России Александр Буксман официально отказал в удовлетворении жалобы главы регионального Следкома Александра Еланцева. Еланцев хотел обжаловать решение отменить уголовное дело против прокурора Ильи Копытина.Дело против Копытина возбудили по материалам УФСБ по Владимирской области 9 октября. В квартире прокурора проводили обыск. Пресс-служба СК сообщала, что в суде ставили вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ильи Копытина, но городской прокурор на заседание не пришел.По данным СК, Илья Копытин будучи прокурором Владимира и чуть ранее прокурором города Мурома, «вступал во внеслужебные отношения с лицами, в отношении которых обязан был принимать меры, связанные с пресечением незаконной коммерческой деятельности и реализацией прокурорского надзора».Облпрокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела, посчитав это нарушением закона. СК направил жалобу в Генпрокуратуру, облпрокуратура направила жалобу в федеральный Следком.Пресс-служба прокуратуры сообщила, что решение об отмене уголовного дела отмене не подлежит.