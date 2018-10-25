Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался для Dni.Ru о плохих шутках молодых юмористов. Он уверен, что Александр Гудков и Данила Поперечный переступили черту дозволенного всеми моральными нормами, мишенью которых стали трагически погибший телеведущий Сергей Супонев и всенародно любимые артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался для Dni.Ru оплохих шутках молодых юмористов. Он уверен, что Александр Гудков и Данила Поперечныйпереступили черту дозволенного всеми моральными нормами, мишенью которых стали трагически погибший телеведущий Сергей Супонев и всенародно любимые артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко.Очередной баллтсостоялся в новом выпуске проекта "Лига плохих шуток" между АлександромГудковым и Данилой Поперечным. При этом они позволили себе очернить память телеведущего Супоневажестокой шуткой, а также оскорбили"Что у не получалось нормальновести?" – спросил Данила. И сам же ответил: "Снегоход". Столь циничноеглумление над обстоятельствами гибели ведущего вызвало оторопь как у зрителей,так и у Вадима Манукяна. Ведь шутить о мертвых –моветон. Ниже пояса юмористы ударилии старших коллег."Честно говоря, к этому формату шоу есть массавопросов. Оказывается можно написать в начале выпуска, что дескать никого нехотели оскорбить и все, можно оскорблять людей без зазрения совести?" -задается вопросом эксперт. "Когда они издеваются над своими сверстниками – этоеще полбеды, но, когда начинаются шутки ниже пояса самого низкого пошиба надтакими заслуженными людьми как , Лещенко, Боярский и другими людьми ввозрасте это и вовсе становится отвратительно", – считает он.Однако больше всего Манукяна возмутила шутка надсмертью телеведущего Сергея . "Мне кажется, что пора каким-то образомпресекать шутки над смертью людей. Я вспоминаю, кода на одном из пабликовпоиздевались над смертью Жанны Фриске был приличный общественный резонанс иавторам шутки пришлось ее удалить. А здесь целая передача, которая стабильноимеет миллионы просмотров и всегда в лидерах тренда YouTube".Также эксперт отметил, что к Поперечному и раньше быливопросы. "Причем на него даже заявления писали, но этот парень упорно считаетсебя безнаказанным. Интересно, а Хабиб уже оценил "шутку" Поперечногопро него? Ради физического блага Дани я хотел бы, чтобы он ее никогда неуслышал", – резюмировал Манукян.