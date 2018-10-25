Компания Google упростила процесс удаления истории поиска. Вместо того чтобы заходить в настройки аккаунта, теперь пользователи могут очистить историю прямо с главной страницы Google, нажав на ссылку Управляйте своими данными в Google Поиске.

Компания Google упростила процесс удаления истории поиска. Вместо того чтобы заходить в настройки аккаунта, теперь пользователи могут очистить историю прямо с главной страницы Google, нажав на ссылку "Управляйте своими данными в Google Поиске".В разделе "Ваши действия в Поиске" можно увидеть все действия, совершенные в учетной записи Google, удалить действия за последний час или за все время. Там же можно полностью выключить историю приложений и поиска, историю голосового управления и персонализацию рекламы.В браузерах на компьютерах и мобильных устройствах новые возможности доступны начиная с сегодняшнего дня. Пользователям приложений поиска Google для iOS и Android они станут доступны в ближайшие недели. В следующем году те же быстрые настройки приватности появятся в "Картах" и других сервисах Google.Ранее в компании говорили, что раздел с настройками аккаунта Google посещают свыше 20 миллионов человек в день, поэтому задача сделать его удобным — одна из самых приоритетных.∎Глава Apple ополчился на "индустрию сбора данных" читайте такжеЛетом компания переделала раздел с настройками "Аккаунта Google" на Android-устройствах. Любую функцию и настройку, связанную с историей покупок, подписками, способами оплаты, приватностью и так далее, можно найти прямо в приложении. А самые важные параметры, имеющие отношение к безопасности и конфиденциальности учетной записи, стали более заметными.