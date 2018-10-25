Исследовательское подразделение IBM и один из ведущих мировых производителей парфюмерии, Symrise, договорились о сотрудничестве. Компании создали искусственный интеллект, обученный создавать новые запахи.

Исследовательское подразделение IBM и один из ведущих мировых производителей парфюмерии, Symrise, договорились о сотрудничестве. Компании создали искусственный интеллект, умеющий создавать новые запахи.Назвали разработку Philyra — в честь древнегреческой нимфы-океаниды Филиры, покровительницы письменности и ароматов. Программа использует машинное обучение и анализируя компоненты, их комбинации и отраслевые тренды выдает формулы для новых ароматов.Philyra изучает тысячи составов пахучих веществ и природных ароматических комонентов, чтобы попытаться определить повторяющиеся комбинации и обнаружить потенциальные "пробелы" в представленном в настоящее время на рынке ассортименте ароматов. ИИ также может подбирать альтернативное сырье для духов, определять дозировку составных частей и предсказывать реакцию людей на новый запах, после чего сравнивает получившийся аромат с уже существующими.Искусственный интеллект научили улучшать фото без подсказок_https://hitech.vesti.ru/article/882966/_https://cdn-st4.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/166/294/7.jpgДва аромата, разработанных Philyra, будут использованы в новой линейке духов бразильского бренда O Boticário. Правда, оба были доработаны парфюмерами, чтобы создать акцент на определенной "ноте" и гарантировать, что они будут достаточно долго "держаться" на коже. Symrise также планирует обеспечить технологией Phylira своих парфюмеров по всему миру, а также использовать ее в обучении начинающих специалистов.