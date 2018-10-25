Проехать нельзя будет по проспекту Ленина

Проехать нельзя будет по проспекту ЛенинаВ следующий понедельник Владимирское отделение КПРФ организует праздничное шествие и митинг, которые будут посвящены 100-летию образования ВЛКСМ.29 октября с 13.30 до 14.30 ограничат движение всех видов транспорта по проспекту Ленина от улицы Чайковского до улицы Диктора Левитана и по улице Диктора Левитана от проспекта Ленина до улицы Разина.Объезд для водителей разрешат по улицам Садовой, Казарменной и Красноармейской, сообщают в Оранжевом доме.