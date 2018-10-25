Актер Ярослав Бойко прокомментировал слухи о том, что у него роман с актрисой Марией Порошиной, которая ждет пятого ребенка. Артист признался, что у них хорошие отношения.

Актер Ярослав Бойко прокомментировал слухи о том, что у него роман с актрисой Марией Порошиной, которая ждет пятого ребенка. Артист признался, что у них хорошие отношения.Ярослав Бойко и Мария Порошина сыграли супружескую пару в сериале "Всегда говори "всегда", который вышел на экраны в 2003 году. Их тандем оказался настолько гармоничным, что поклонники до сих пор убеждены, что и в жизни Бойко и Порошина пара.Когда же стало известно, что Мария ждет пятого ребенка, при этом оформив развод с мужем, актером Ильей Древновым, стала муссироваться информация, что отцом будущего малыша актрисы является никто иной как Ярослав Бойко. И никого не смутило, что у самого артиста есть жена и двое детей.Ярослав Бойко не стал бегать от журналистов и прокомментировал эти данные. "Я к этим слухам отношусь спокойно: привык, ведь это длится уже 15 лет. Или вот могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее сыном, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну это повод поржать, что мы и делаем", – цитирует Ярослава Бойко .Отметим, что сама Мария Порошина в последнее время редко дает интервью. О том, кто на самом деле является отцом ее пятого ребенка, популярная актриса предпочитает не распространяться. Однако в недавнем разговоре с журналистами она, прервав молчание, призналась, что сейчас для нее самое главное – ребенок. Ее мечта – снова выйти замуж и жить полноценной семейной жизнью.Актриса отметила, что она не может жить в одиночестве, ей необходима мужская поддержка. "Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения. Но уверена, что все сделала правильно", – убеждена Порошина.