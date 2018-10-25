Ученые выяснили, как уберечь людей от инсульта. Оказалось, что здоровый образ жизни имеет огромное значение.

Ученые выяснили, как уберечь людей от инсульта. Оказалось, что здоровый образ жизни имеет огромное значение.Исследователи наблюдали семь лет за 306 473 пациентами в возрасте от 40 до 73 лет. Все участники эксперимента придерживались здорового образа жизни и не имели вредных привычек. За все время наблюдений ни у одного из испытуемых не было зафиксировано инсульта или сердечного приступа."Образ жизни является важным фактором, влияющим на риск развития инсульта. Полученные данные свидетельствуют, что соблюдение здорового образа жизни – в том числе отказ от курения, снижение риска диабета, регулярная физическая активность и здоровое питание – существенно снижает риск развития инсульта. Можно предположить, что здоровый образ жизни ослабляет генетическую предрасположенность к инсультам", – пишут ученые.У людей с генетической предрасположенностью к инсульту риск появления проблем с кровообращением мозга увеличивается на 35%. Более того, если они при этом будут неправильно питаться, избегать физических нагрузок и страдать от пагубных привычек, то риск инсульта повышается на 66%, передает "".Недавно ученые из Университета Линда в Калифорнии заявили, что употребление пищи, в которой содержится высокое содержание белка животного происхождения, может вызвать инсульт и другие патологические процессы. Однако, по мнению специалистов, отказываться от животного белка полностью не стоит. Достаточно употреблять его в умеренных количествах.