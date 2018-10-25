Гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1 стал актер Александр Пашутин. Артист откровенно рассказал о личной жизни.

Гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" стал актер Александр Пашутин. Артист откровенно рассказал о личной жизни.Пашутин известен публике по ролям в картинах "Хождение по мукам", "Экипаж", "Небеса обетованные", "Предсказание". Однако своей первой значимой работой артист считает фильм "Премия", где он оказался на одной съемочной площадке с Олегом Янковским, Евгением Леоновым, Арменом Джигарханяном, Ниной Ургант.Мама Александра не хотела, чтобы сын посвятил свою жизнь актерской профессии, но Пашутин все же пошел против воли родительницы и поступил в театральное училище. Там он встретил свою первую любовь.На третьем курсе он увлекся студенткой Мариной и уже через год женился на ней. Правда, этот брак продлился всего полгода. "Во-первых, она была красивая. Трудно сказать, за что полюбил, это необъяснимо. Мы жили два месяца у нее, потом ей дали комнату. А после так получилось, что мы разошлись. Я тогда работал первый год, получал мало денег. Даже не знаю, почему мы расстались", – вспоминает Александр.После развода Пашутин не был долго одинок. На съемках он познакомился с актрисой Аллой Захаровой. В браке артисты прожили около семи лет. Алла подарила возлюбленному дочь Марию. "Я был ветреный молодой человек, сразу женился на Алле. Зачем? Да мозгов не было", – рассуждает теперь знаменитость.Александр отметил, что решение развестись приняла супруга. Он до сих пор не понимает зачем она разрушила семью. "Я вспоминаю тот период, больше всего меня огорчало, что я не могу Машке читать книжки на ночь. А так я не слишком переживал, я был уверен, что все будет хорошо в моей жизни, депрессии не было", – сообщил артист.После расставания со второй супругой Пашутин переехал в квартиру к маме и бабушке. Он полностью отдавался работе. Были у артиста и краткосрочные романы, однако ни во что серьезное они не переростали.Через 13 лет холостой жизни Александр встретил свою нынешнюю жену Любовь. Возлюбленная актера младше его на 13 лет. Ради Пашутина она бросила мужа – капитала, с которым прожила 16 лет. Любовь признается, что тот ее брак трещал по швам. Она не задумываясь ушла к Александру. До сих пор влюбленные счастливы вместе. "Я ушла от супруга, Саша почти сразу же сделал предложение, а я сказала, что я просто хочу жить с ним. Потом я забрала свою дочку Олю, она стала жить с нами. Ей тогда было 14, но она быстренько поняла все и подружилась с Сашей. После того, как Оля стала с нами жить, она перестала видеться с родным отцом", – рассказала супруга артиста ведущему Борису Корчевникову.Борис был удивлен. Он не понимал, как муж Любови – военный человек, после 16 лет брака так просто отпустил ее. “ С мужем Любы у меня состоялся мужской разговор. Я сказал: "Ты же понимаешь, ни от меня, ни от тебя ничего не зависит. Все зависит от Любы", – поделился артист с шоуменом. Пашутин сообщил, что его общение с соперником обошлось без мордобоя. "Не понимаю, как тут можно без мордобоя в этой ситуации", – удивился Корчевников. По мнению ведущего, актер заслужил получить по лицу.Также Любовь рассказала, что мать Александра долго не могла принять ее в семью. Родительница патологически ревновала сына к жене, но со временем смирилась. Отношения невестки и свекрови наладились.Супруги признались Корчевникову, что жалеют, что в браке они не завели общих детей. Сейчас они пытаются восполнить этот пробел общением с внуками.