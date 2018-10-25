В силу особенностей заболевания эти ребята нечасто выходят из дома, их контакты с внешним миром ограничены. Полицейские постарались внести в их жизнь новые эмоции, краски и впечатления...

Сегодня сотрудники Центра кинологической службы УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве приняли 16 юных гостей, которых называют дети-«бабочки». В силу особенностей заболевания эти ребята нечасто выходят из дома, их контакты с внешним миром ограничены. Полицейские постарались внести в их жизнь новые эмоции, краски и впечатления.Об особенностях работы кинолога рассказали эксперт по рабочим качествам и спорту Российской кинологической федерации Александр Мазунов и старший инспектор-кинолог группы розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве младший лейтенант полиции Сергей Килов. Затем собаки продемонстрировали служебные навыки. После этого дети непосредственно и живо общались со своими новыми друзьями.Прямой контакт с животными у болеющих буллезным эпидермолизом бывает нечасто из-за чрезвычайной хрупкости и чувствительности их кожи, а также непредсказуемости поведения зверей. Но собаки кинологической службы МВД — исключение из этого правила. Все они прекрасно дрессированы, а потому дети без опаски смогли погладить и обнять настоящих живых собак.Дата 25 октября выбрана не случайно. Начиная с этого дня, в мире традиционно проходит Неделя буллезного эпидермолиза, в рамках которой проводятся акции, призванные привлечь внимание к проблемам и нуждам страдающих детей, которых называют «бабочками». Сотрудники МВД России считают крайне важным поддержать тех, кто сражается с этим недугом.