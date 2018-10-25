Разговоры Дональда Трампа давно прослушивают. Президент США
никак не откажется от своего личного iPhone, переговоры по которому становятся
достоянием китайских шпионов.
Разговоры Дональда Трампа давно прослушивают. Президент США
никак не откажется от своего личного iPhone, переговоры по которому становятся
достоянием китайских шпионов.
"Когда Трамп звонит своим друзьям, китайцы и русские
пишут и запоминают" – таким пространным заголовком предваряет свою статью New
York Times. Журналисты ссылаются на рассказы американских чиновников – как
действующих, так и бывших.
Те, в свою очередь, утверждают: советники неоднократно
предупреждали американского лидера, что его звонки по его любимому личному iPhone
не защищены. Однако Трамп не спешит менять свой ненадежный гаджет.
В результате, как заверяет издание, китайские шпионы
постоянно прослушивают беседы президента Соединенных Штатов Америки с друзьями.
И используют полученные данные, чтобы влиять на политику Вашингтона.
Источники NYT заверяют, что тем же
занимаются шпионы из России. Хотя пользоваться полученными данными так активно, как это делают китайцы, им не приходится. Ведь Дональд Трамп и без этого симпатизирует Владимиру Путину, уверяют чиновники.
Сотрудники Белого дома в беседе с журналистами признались:
им остается лишь надеяться, что Трамп во время личных бесед не разглашает
никакой секретной информации. Производитель iPhone – компания Apple – от
комментариев пока воздерживается.
Что же касается "симпатий" Трампа, то следует напомнить: на днях президент США заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности. Американский лидер призвал Россию и Китай начать консультации с ним по поводу "обновления договора" и новых правил.