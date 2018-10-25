Разговоры Дональда Трампа давно прослушивают. Президент США никак не откажется от своего личного iPhone, переговоры по которому становятся достоянием китайских шпионов.

Разговоры Дональда Трампа давно прослушивают. Президент СШАникак не откажется от своего личного iPhone, переговоры по которому становятсядостоянием китайских шпионов."Когда Трамп звонит своим друзьям, китайцы и русскиепишут и запоминают" – таким пространным заголовком предваряет свою статью NewYork Times. Журналисты ссылаются на рассказы американских чиновников – какдействующих, так и бывших.Те, в свою очередь, утверждают: советники неоднократнопредупреждали американского лидера, что его звонки по его любимому личному iPhoneне защищены. Однако Трамп не спешит менять свой ненадежный гаджет.В результате, как заверяет издание, китайские шпионыпостоянно прослушивают беседы президента Соединенных Штатов Америки с друзьями.И используют полученные данные, чтобы влиять на политику Вашингтона.Источники NYT заверяют, что тем жезанимаются шпионы из России. Хотя пользоваться полученными данными так активно, как это делают китайцы, им не приходится. Ведь Дональд Трамп и без этого симпатизирует Владимиру Путину, уверяют чиновники.Сотрудники Белого дома в беседе с журналистами признались:им остается лишь надеяться, что Трамп во время личных бесед не разглашаетникакой секретной информации. Производитель iPhone – компания Apple – откомментариев пока воздерживается.Что же касается "симпатий" Трампа, то следует напомнить: на днях президент США заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности. Американский лидер призвал Россию и Китай начать консультации с ним по поводу "обновления договора" и новых правил.