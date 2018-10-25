Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал мировую общественность о том, что якобы пребывание украинцев на территории Белоруссии потенциально опасно из-за российских властных структур.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал мировую общественность о том, что якобы пребывание украинцев на территории Белоруссии потенциально опасно из-за "российских властных структур".Как передает РИА Новости, такое заявление глава МИД Украины сделал в интервью польской газете Rzeczpospolita, отметив, что Киев будет говорить об этом с Минском.При этом Климкин подчеркнул, что у Украины и Белоруссии нет особых проблем ни в политических, ни в экономических отношениях.