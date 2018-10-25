Режиссер Андрей Кончаловский рассказал Владимиру Путину и Джузеппе Конте о своем новом фильме Грех, посвященном Микеланджело и снятом в Италии. После переговоров российского президента и итальянского премьера в Кремле прошла небольшая презентация.

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал Владимиру Путину и Джузеппе Конте о своем новом фильме "Грех", посвященном Микеланджело и снятом в Италии. После переговоров российского президента и итальянского премьера в Кремле прошла небольшая презентация.Фильм "Грех" — коопродукция России и Италии. Главную роль в работе сыграл итальянский актер Альберто Тестоне. Одним из продюсеров ленты выступил российский бизнесмен Алишер Усманов.Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте прибыл в Москву накануне с государственным визитом.