11 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности

11 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственностиКовровская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о госслужбе и противодействии коррупции в 8-ом отряде федеральной противопожарной службы по Владимирской области.Прокуроры нашли многочисленные факты сокрытия сведений о полученных доходах от продажи транспортных средств.Также нашлись случаи предоставления сотрудниками МЧС неточных сведений о принадлежащем им недвижимом имуществе, о вкладах и банковских счетах.Городской прокуроры в адрес начальника учреждения внес представление. 11 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.8-ой отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области принимает меры по недопущению подобных нарушений в будущем.