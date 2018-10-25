11 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности
11 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности
Ковровская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о госслужбе и противодействии коррупции в 8-ом отряде федеральной противопожарной службы по Владимирской области.
Прокуроры нашли многочисленные факты сокрытия сведений о полученных доходах от продажи транспортных средств.
Также нашлись случаи предоставления сотрудниками МЧС неточных сведений о принадлежащем им недвижимом имуществе, о вкладах и банковских счетах.
Городской прокуроры в адрес начальника учреждения внес представление. 11 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
8-ой отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области принимает меры по недопущению подобных нарушений в будущем.