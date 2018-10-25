Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Шанхае, где Куньлунь принимал обладателя Кубка Гагарина казанский Ак Барс. Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Шанхае, где "Куньлунь" принимал обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс". Хозяева одержали победу со счетом 3:0.Судьба матча решилась во втором периоде, когда в воротах казанцев побывали три шайбы. Канадцы Брейден Джо и Майкл Латта отличились при игре в равных составах, а чех Томаш Мертл использовал численное преимущество. Российский вратарь китайского клуба Александр Лазушин отразил все 29 бросков по его воротам.У "Ак Барса" осталось 30 очков, и он занимает третье место в Восточной конференции. "Куньлунь" набрал 21 очков, что позволило ему подняться в восьмерку.