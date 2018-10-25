Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Новосибирске. Сибирь принимала Нефтехимик из Нижнекамска и выиграла с результатом 4:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Новосибирске. "Сибирь" принимала "Нефтехимик" из Нижнекамска и выиграла с результатом 4:2.Первый период принес успех гостям. На 16 минуте Миро Аалтонен поразил ворота сибиряков. Но после перерыва два гола Максима Казакова изменили ход встречи в пользу "Сибири".Александру Семину удалось восстановить равновесие. Но еще до второго перерыва Александр Шаров реализовал численное преимущество и снова вывел хозяев вперед. В третьем периоде Денис Романцев закрепил победу "Сибири" 4:2.У "Витязя" осталось 19 очков, и он занимает седьмое место в Западной конференции. У "Сибири" стало 12 очков, и она по-прежнему замыкает таблицу на Востоке. Сибиряки пока тринадцатые..