Кирилл Андреев – старожил бойз-бенда Иванушки International. До прихода в коллектив он занимался кикбоксингом, работал моделью, словом, оказался самым красивым в группе. Но потом случилась беда.

Кирилл Андреев – старожил бойз-бенда Иванушки International. До прихода в коллектив он занимался кикбоксингом, работал моделью, словом, оказался самым красивым в группе. Но потом случилась беда.Сегодня лоб Кирилла пересекает огромный шрам. Из-за короткой стрижки он выглядит особенно отчетливо. Но, к счастью, Андреев привык к нему и не комплексует.Несчастье постигло его еще 17 лет назад. В день своего 30-летия Кирилл, как он сам позже признавался, выпил лишнего и ввязался в перепалку с одним из незваных гостей на своем празднике. Выяснение отношений закончилось падением и сильным ударом головой. Артиста срочно доставили Институт Склифосовского. Там он перенес сложнейшую нейрохирургическую операцию, которая научно называетсякраниотомия. А после нее несколько дней провел в реанимации и еще месяц приходил в себя в палате."Упал, ударился, гематома, трепанация черепа. Думаю, это Господь сказал мне: "Слушай, старик, хватит заниматься ерундой. Возвращайся к нормальной жизни". Что и происходит сейчас", – рассказал позже Андреев. С тех пор певец не курит и не употребляет алкоголь.Так что уродующий артиста шрам – это след от той трепанации. И напоминание о безрассудном поступке молодости.Практикующий хирург, рассмотрев фотографию артиста со шрамом, пояснил Dni.Ru, что если у больного после окончания операции на черепе отклонений в неврологическом статусе не обнаружено, это не значит, что данная симптоматика не может развиться в будущем. Например, при повреждении коры, находящейся спереди от поперечной борозды головного мозга слева возникают двигательные расстройства и наблюдаются нарушения речи. Поэтому теперь Андрееву надлежит наблюдаться у врача, избегать стрессов, ограничивать физические нагрузки.