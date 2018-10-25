Сыграны две встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Оба матча завершились вничью. Бельгийский Брюгге и Монако закончили встречу со счетом 1:1, а голландский ПСВ Эйндховен и английский Тоттенхэм забили по два мяча.

Сыграны две встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Оба матча завершились вничью. Бельгийский "Брюгге" и "Монако" закончили встречу со счетом 1:1, а голландский ПСВ "Эйндховен" и английский "Тоттенхэм" забили по два мяча."Монако", проводивши второй матч под руководством Тьерри Анри, первым добился успеха в Бельгии. На 32 минуте Мусса Силла после передачи Александра Головина поразил ворота "Брюгге". Через несколько минут тот же Силла мог забивать второй мяч, но не попал в пустые ворота. И тут же хозяева ответили голом Весли. Бразилец выиграл борьбу в воздухе у Камила Глика и точно пробил головой в нижний угол.Этот счет не изменился, хотя соперники упустили немало моментов. Ближе к успеху были хозяева. У гостей мог отличиться проведший на поле 90 минут Головин, но его удар отразил вратарь бельгийцев Карло Летица. В итоге ничья 1:1. "Монако" прервал серию из пяти поражений и набрал первые очки в Лиге чемпионов. Обе команды набрали по очку и делят трнтье-четвертое места в группе А.Не был выявлен победитель и в матче команд группы В ПСВ "Эйндховен" – "Тоттенхэм Хотспур" Хозяева вышли вперед на 29 минуте после удара Ирвинга Лосано. Лондонцы отыгрались через 10 минут. Лукас Моура замкнул прострел Кирана Трипьера. Через 10 минут после перерыва гости повели в счете. Отличился их лучший бомбардир Гарри Кейн. Но чемпион Голландии смог уйти от поражения благодаря голу Люка Де Йонга. Встреча завершилась вничью 2:2. Обе команды также набрали первые очки в групповом турнире.