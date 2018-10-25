В среду были сыграны матчи третьего тура Лиги чемпионов. Французский Пари Сен-Жермен с трудом избежал домашнего поражения в игре с итальянским Наполи. Чемпионы Франции отыгрался на четвертой дополнительной минуте – 2:2.

В среду были сыграны матчи третьего тура Лиги чемпионов. Французский "Пари Сен-Жермен" с трудом избежал домашнего поражения в игре с итальянским "Наполи". Чемпионы Франции отыгрался на четвертой дополнительной минуте – 2:2.Неаполитанцы, игрой которых руководил бывший тренер "ПСЖ" Карло Анчелотти, вышли вперед на 30 минуте. Капитан гостей Лоренцо Инсинье использовал передачу Хосе Кальехона. Лишь на 73 минуте парижане смогли сравнять счет. Защитник "Наполи" Мариу Руй срезал мяч в свои ворота. Но Дрис Мертенс поразил ворота хозяев на 77 минуте. Казалось, что ничто не помешает "Наполи" увезти три очка из Парижа. Однако Анхель Ди Мария на четвертой минуте дальним ударом сравнял счет. Ничья 2:2. В другом матче группы С "Ливерпуль" разгромил дома сербскую "Црвену Звезду" 4:0. Дубль на счету Мохаммеда Салаха, по голу провели Роберто Фирмино и Садьо Мане. После трех туров впереди "Ливерпуль", у которого 6 очков. 5 у "Наполи", 4 у "ПСЖ". "Црвена Звезда" проиграла все три встречи.В группе А "Боруссия" в Дортмунде разгромила мадридский "Атлетико" 4:0. В конце первого тайма ворота гостей распечатал бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель. После перерыва Рафаэл Геррейру, Джейдон Санчо и снова Геррейру довели счет до крупного. У "Боруссия" 9 очков из 9 возможных. На втором месте с 6 очками "Атлетико". По очку у "Монако" и "Брюгге".В группе В "Барселона" без травмированного Лионеля Месси нанесла поражение миланскому "Интеру" 2:0. В первом тайме отличился Рафинья, а за 7 минут до конца встречи Жорди Альба закрепил победу чемпионов Испании. У "Барселоны" 9 очков. "ИНтер" набрал 6 и идет вторым. По очку в активе у "Тоттенхэма" и ПСВ.