Московский Локомотив проиграл третий матч в групповом турнире Лиги чемпионов. Играю я на своем поле чемпионы России уступили португальскому Порту 1:3.

Московский "Локомотив" проиграл третий матч в групповом турнире Лиги чемпионов. Играю я на своем поле чемпионы России уступили португальскому "Порту" 1:3."Локомотив" бордо начал встречу с чемпионами Португалии, и уже на 10 минуте получил прекрасную возможность выйти вперед. Алексей Миранчук был сбит в штрафной площадке "драконов", и шотландский судья Бобби Медден назначил пенальти. Но Мануэл Фернандеш не смог переиграть опытнейшего вратаря гостей Икера Касильяса. На 20 минуте Антон Миранчук выложил мяч под удар брату. Касильяс уже не мог спасти "Порту", но Алекс Теллес выручил своего вратаря м преградил мячу путь в ворота.И тут же последовал ответ гостей. Пришедший на помощь защитникам "Локомотива" Эдер неловко сыграл вблизи своих ворот против Оливера Торреса, и теперь уже в ворота москвичей бы назначен пенальти. Гильерму угадал, куда будет бить Мусса Марега, но отбить мяч не смог – 0:1. На 35 минуте "Порту" забил второй мяч. Макси Перейра с правого фланга навесил в штрафную,а Эктор Эррера головой послал мяч в сетку – 0:2. Но "Локомотив" тут же отыграл один гол. Алексей Миранчук вывел на удар брата, и Антон не промахнулся. При счете 1:2 соперники ушли на перерыв.Начало второго тайма выдалось кошмарным для команды Юрия Семина. Яссин Браими бросил к воротам "Локомотива" Хесуса Корону. Быстроногий мексиканец убежал от Бенедикта Хёведеса и разобрался с Гильреме – 1:3. "Локомотив" пошел вперед. Но судья по известной только ему причине не засчитал гол Эдера. А затем не заменит, как того же Эдера сбили в штрафной.За 15 минут до конца встречи москвичи остались в меньшинстве. Соломон Кверквелия, исправляя собственную ошибку, сбил Эктора Эрреру вблизи штрафной. Арбитр показал защитнику "Локомотива" красную карточку. После этого эпизода шансов спастись у хозяев уже не осталось. "Порту" выиграл 3:1, набрал 7 очков и лидирует в группе D. У "Локомотива", к сожалению, 0 очков трех матчах и разница мячей 1:7.Во втором матче группы D "Галатасарай" в Стамбуле принимал "Шальке". Встреча завершилась со счетом 0:0.