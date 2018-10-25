Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится встретиться со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Гомеле. Встреча двух лидеров состоится после серии непростых переговоров между главой Белоруссии и президентом России Владимиром Путиным. Москва, как утверждают эксперты, крайне недовольна заигрыванием Минска с Киевом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится встретиться со своим украинским коллегой Петром Порошенков Гомеле. Встреча двух лидеров состоится после серии непростыхпереговоров между главой Белоруссии и президентом России ВладимиромПутиным. Москва, как утверждают эксперты, крайне недовольна заигрываниемМинска с Киевом.Датавстречи Лукашенко с Порошенко уже известна. Она пройдет в пятницу, 26октября в рамках первого Форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле."До участия и выступлений на основной площадке форума главы государствпроведут встречу в формате "один на один", – цитирует пресс-службуЛукашенко.На мероприятие съедутся украинские и белорусские товаропроизводители. От Незалежной свое участие подтвердили 16 компаний. В Минске междутем заверяют, что кооперация с украинскими предприятиями не являетсяальтернативой сотрудничеству с Россией. По словам замминистрапромышленности Белоруссии Дмитрия Корчика, Незалежная является "партнером, другом и традиционным рынком" для Минска.РанееАлександр Лукашенко провел серию непростых переговоров с президентомРоссии Владимиром Путиным. По словам экспертов, Москва указала Минску насвое недовольство ходом двухсторонней интеграции.Белорусскийлидер после переговоров заметно нервничает и делает резкие заявления вадрес России. В частности, он обвинил Москву в "варварстве" и"недобросовестной конкуренции". А позже глава государства заявил, что вслучае войны обеспечит оружием всех жителей республики.Впрочем,отношения Лукашенко с Порошенко тоже безоблачными не назовешь. Недавнобелорусский лидер выступил с резкой критикой украинских властей повопросу о предоставлении автокефалии (независимости) украинскомуправославию. "Вы знаете нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол – это плохо", – заявил Лукашенко в ходе встречи с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.