Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится встретиться со своим украинским коллегой Петром Порошенко
в Гомеле. Встреча двух лидеров состоится после серии непростых
переговоров между главой Белоруссии и президентом России Владимиром
Путиным. Москва, как утверждают эксперты, крайне недовольна заигрыванием
Минска с Киевом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится встретиться со своим украинским коллегой Петром Порошенко
в Гомеле. Встреча двух лидеров состоится после серии непростых
переговоров между главой Белоруссии и президентом России Владимиром
Путиным. Москва, как утверждают эксперты, крайне недовольна заигрыванием
Минска с Киевом.
Дата
встречи Лукашенко с Порошенко уже известна. Она пройдет в пятницу, 26
октября в рамках первого Форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле.
"До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств
проведут встречу в формате "один на один", – цитирует пресс-службу
Лукашенко.
На мероприятие съедутся украинские и белорусские товаропроизводители. От Незалежной свое участие подтвердили 16 компаний. В Минске между
тем заверяют, что кооперация с украинскими предприятиями не является
альтернативой сотрудничеству с Россией. По словам замминистра
промышленности Белоруссии Дмитрия Корчика, Незалежная является "партнером, другом и традиционным рынком" для Минска.
Ранее
Александр Лукашенко провел серию непростых переговоров с президентом
России Владимиром Путиным. По словам экспертов, Москва указала Минску на
свое недовольство ходом двухсторонней интеграции.
Белорусский
лидер после переговоров заметно нервничает и делает резкие заявления в
адрес России. В частности, он обвинил Москву в "варварстве" и
"недобросовестной конкуренции". А позже глава государства заявил, что в
случае войны обеспечит оружием всех жителей республики.
Впрочем,
отношения Лукашенко с Порошенко тоже безоблачными не назовешь. Недавно
белорусский лидер выступил с резкой критикой украинских властей по
вопросу о предоставлении автокефалии (независимости) украинскому
православию. "Вы знаете нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол – это плохо", – заявил Лукашенко в ходе встречи с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.