Президент Украины Петр Порошенко уже давно стал мальчиком для битья
для его политических оппонентов. Политику лидера Незалежной
критикуют со всех сторон. Очередной удар нанес бывший премьер-министр
Украины Николай Азаров, который обвинил Порошенко в росте цен на газ.
Президент Украины Петр Порошенко уже давно стал "мальчиком для битья"
для его политических оппонентов. Политику лидера Незалежной
критикуют со всех сторон. Очередной удар нанес бывший премьер-министр
Украины Николай Азаров, который обвинил Порошенко в росте цен на газ.
По
его словам, украинский лидер обещал не допустить повышения цен на
"голубое топливо", однако в последнее время цена увеличивается, а
значит, растет и коррупционная составляющая. "Вот так просто и
незамысловато Порошенко в очередной раз признал, что нещадно (вместе со
своей кликой) обворовывает Украину и украинцев", – написал политик на
своей странице в Facebook.
Кроме
того, тех экспертов, кто указывает на значительное завышение цены на
газ, Порошенко называет "популистами", сокрушается Азаров. Бывший
премьер-министр Украины подчеркнул, что газовый вопрос лидер Незалежной решает за счет простых граждан и исходя из интересов собственного кармана.
"Он продолжает гробить Украину и лгать на каждом шагу!" – заявил Азаров.
Напомним,
ранее украинские власти, идя на поводу у Международного валютного фонда
(МВФ), взвинтили цены на газ для населения на 23,5%. Новые
разорительные тарифы будут действовать с 1 ноября этого года. Теперь
кубометр газа обойдется украинцам в восемь с половиной тысяч гривен, это
чуть больше 300 долларов по нынешнему официальному курсу.
Повышение цены на газ – одно из условий, которое выдвинул МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной и предоставления Незалежной
новых кредитов. Киев давно и прочно сидит на кредитной игле
международной организации и выполняет все ее требования, тем самым еще
больше ухудшая жизненный уровень населения.