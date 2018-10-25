Президент Украины Петр Порошенко уже давно стал мальчиком для битья для его политических оппонентов. Политику лидера Незалежной критикуют со всех сторон. Очередной удар нанес бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который обвинил Порошенко в росте цен на газ.

Президент Украины Петр Порошенко уже давно стал "мальчиком для битья"для его политических оппонентов. Политику лидера Незалежнойкритикуют со всех сторон. Очередной удар нанес бывший премьер-министрУкраины Николай Азаров, который обвинил Порошенко в росте цен на газ.Поего словам, украинский лидер обещал не допустить повышения цен на"голубое топливо", однако в последнее время цена увеличивается, азначит, растет и коррупционная составляющая. "Вот так просто инезамысловато Порошенко в очередной раз признал, что нещадно (вместе сосвоей кликой) обворовывает Украину и украинцев", – написал политик насвоей странице в Facebook.Крометого, тех экспертов, кто указывает на значительное завышение цены нагаз, Порошенко называет "популистами", сокрушается Азаров. Бывшийпремьер-министр Украины подчеркнул, что газовый вопрос лидер Незалежной решает за счет простых граждан и исходя из интересов собственного кармана."Он продолжает гробить Украину и лгать на каждом шагу!" – заявил Азаров.Напомним,ранее украинские власти, идя на поводу у Международного валютного фонда(МВФ), взвинтили цены на газ для населения на 23,5%. Новыеразорительные тарифы будут действовать с 1 ноября этого года. Теперькубометр газа обойдется украинцам в восемь с половиной тысяч гривен, эточуть больше 300 долларов по нынешнему официальному курсу.Повышение цены на газ – одно из условий, которое выдвинул МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной и предоставления Незалежнойновых кредитов. Киев давно и прочно сидит на кредитной иглемеждународной организации и выполняет все ее требования, тем самым ещебольше ухудшая жизненный уровень населения.