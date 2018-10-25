Глубокое возмущение убийством журналиста Джамаля
Хашогджи выразил президент Франции в разговоре с королем Саудовской Аравии.
Эммануэль Макрон готов ввести санкции в отношении причастных к гибели саудовского
оппозиционера.
"Глубокое возмущение" убийством журналиста Джамаля
Хашогджи выразил президент Франции в разговоре с королем Саудовской Аравии.
Эммануэль Макрон готов ввести санкции в отношении причастных к гибели саудовского
оппозиционера.
Защита свободы слова и свободы прессы для Франции -
приоритет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном
разговоре с с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.
"Президент Макрон выразил свое глубокое возмущение в
связи с этим преступлением и попросил короля пролить свет на обстоятельства
убийства", – приводит содержание беседы Елисейский дворец.
В сообщении подчеркивается, что французский лидер заявил о
готовности поддержать санкции против причастных к гибели журналиста Джамаля
Хашогджи. "Франция не поколеблется, в контакте со своими партнерами,
принять международные санкции против виновных", – цитирует заявление
Макрона агентство Reuters.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал в
США и работал обозревателем американской газеты Washington Post. Он пропал в
Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской
Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд 20 октября распространил сообщение генпрокурора
страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели
привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек,
напоминает РИА Новости.
На Западе в версии саудитов усомнились: президент США
Дональд Трамп назвал ее худшей легендой, а премьер-министр Великобритании
Тереза Мэй заявила, что объяснения Эр-Рияда не заслуживают доверия.
Президент Франции ранее весьма резко отреагировал на вопрос
журналистов о том, готов ли Париж прекратить поставки оружия в Саудовскую
Аравию. "Это вообще не относится к тому, о чем мы говорим. Никакого
отношения", – оборвал Макрон корреспондента.
Тем временем Германия уже заморозила экспорт оружия Эр-Рияду
из-за дела Хашогджи. 22 октября министр экономики ФРГ Питер Альтмайер призвал
другие страны ЕС последовать примеру немецкого правительства.