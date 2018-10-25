Глубокое возмущение убийством журналиста Джамаля Хашогджи выразил президент Франции в разговоре с королем Саудовской Аравии. Эммануэль Макрон готов ввести санкции в отношении причастных к гибели саудовского оппозиционера.

"Глубокое возмущение" убийством журналиста ДжамаляХашогджи выразил президент Франции в разговоре с королем Саудовской Аравии.Эммануэль Макрон готов ввести санкции в отношении причастных к гибели саудовскогооппозиционера.Защита свободы слова и свободы прессы для Франции -приоритет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонномразговоре с с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом."Президент Макрон выразил свое глубокое возмущение всвязи с этим преступлением и попросил короля пролить свет на обстоятельстваубийства", – приводит содержание беседы Елисейский дворец.В сообщении подчеркивается, что французский лидер заявил оготовности поддержать санкции против причастных к гибели журналиста ДжамаляХашогджи. "Франция не поколеблется, в контакте со своими партнерами,принять международные санкции против виновных", – цитирует заявлениеМакрона агентство Reuters.Саудовский журналист Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал вСША и работал обозревателем американской газеты Washington Post. Он пропал вТурции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства СаудовскойАравии в Стамбуле. Эр-Рияд 20 октября распространил сообщение генпрокурорастраны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибелипривела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек,напоминает РИА Новости.На Западе в версии саудитов усомнились: президент СШАДональд Трамп назвал ее худшей легендой, а премьер-министр ВеликобританииТереза Мэй заявила, что объяснения Эр-Рияда не заслуживают доверия.Президент Франции ранее весьма резко отреагировал на вопросжурналистов о том, готов ли Париж прекратить поставки оружия в СаудовскуюАравию. "Это вообще не относится к тому, о чем мы говорим. Никакогоотношения", – оборвал Макрон корреспондента.Тем временем Германия уже заморозила экспорт оружия Эр-Риядуиз-за дела Хашогджи. 22 октября министр экономики ФРГ Питер Альтмайер призвалдругие страны ЕС последовать примеру немецкого правительства.