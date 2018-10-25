Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимирской области Владимир СипягинС сегодняшнего дня первым заместителем директора департаментов финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области официально стал Максим Васенин. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин.Максим Васенин родился в 1975 году в Кирове, окончил экономический факультет МГУ. Руководил несколькими предприятиями в столице и во Владимире. С 2009 был главой комитета по бюджетной и налоговой политике ЗакСобрания Владимирской области.