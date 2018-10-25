Мать Владислава Рослякова со дня трагедии в Керчи не выходит
на работу. Где она находится, коллегам женщины по онкологическому диспансеру
неизвестно. В медучреждении заявили, что санитарку Рослякову никто не увольнял.
Мать Владислава Рослякова со дня трагедии в Керчи не выходит
на работу. Где она находится, коллегам женщины по онкологическому диспансеру
неизвестно. В медучреждении заявили, что санитарку Рослякову никто не увольнял.
Информацию об исчезновении матери керченского убийцы
подтвердил главврач Крымского
республиканского онкологического клинического диспансера, в чьем ведении
находится и керченский филиал,Игорь Акиншевич.
"Мать предполагаемого убийцы действительно работает в
онкодиспансере в Керчи, санитаркой в приемном покое, ее никто не увольнял. Она
не выходит на работу, это правда. Причин может быть много, где она находится -
неизвестно", – сообщил глава онкодиспансера.
17 октября 18-летний студент Керченского политехнического
колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой учебного заведения, после
чего расстрелял из помпового ружья более 20 учащихся и преподавателей. Еще 50
человек ранены. Сам Росляков застрелился, напоминает .
Акиншевич подтвердил также, что в день трагедии мать
Рослякова помогала трем пострадавшим девушкам, две из которых были легко
ранены, а одна находилась в тяжелом состоянии. На вопрос коллег, был ли ее сын
в колледже, санитарка отвечала, что Владислав отказался идти на занятия. После
того, как женщина узнала подробности инцидента, она на работе больше не
появлялась.
Рослякова работает в диспансере более 10 лет. Как следует из ее личного дела, по образованию женщина – повар. Негативных отзывов от сослуживцев за время ее работы санитаркой не поступало.