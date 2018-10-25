Мать Владислава Рослякова со дня трагедии в Керчи не выходит на работу. Где она находится, коллегам женщины по онкологическому диспансеру неизвестно. В медучреждении заявили, что санитарку Рослякову никто не увольнял.

Мать Владислава Рослякова со дня трагедии в Керчи не выходитна работу. Где она находится, коллегам женщины по онкологическому диспансерунеизвестно. В медучреждении заявили, что санитарку Рослякову никто не увольнял.Информацию об исчезновении матери керченского убийцыподтвердил главврач Крымскогореспубликанского онкологического клинического диспансера, в чьем ведениинаходится и керченский филиал,Игорь Акиншевич."Мать предполагаемого убийцы действительно работает вонкодиспансере в Керчи, санитаркой в приемном покое, ее никто не увольнял. Онане выходит на работу, это правда. Причин может быть много, где она находится -неизвестно", – сообщил глава онкодиспансера.17 октября 18-летний студент Керченского политехническогоколледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой учебного заведения, послечего расстрелял из помпового ружья более 20 учащихся и преподавателей. Еще 50человек ранены. Сам Росляков застрелился, напоминает .Акиншевич подтвердил также, что в день трагедии матьРослякова помогала трем пострадавшим девушкам, две из которых были легкоранены, а одна находилась в тяжелом состоянии. На вопрос коллег, был ли ее сынв колледже, санитарка отвечала, что Владислав отказался идти на занятия. Послетого, как женщина узнала подробности инцидента, она на работе больше непоявлялась.Рослякова работает в диспансере более 10 лет. Как следует из ее личного дела, по образованию женщина – повар. Негативных отзывов от сослуживцев за время ее работы санитаркой не поступало.