Мать Владислава Рослякова со дня керченской бойни не выходит
на работу. Где она находится, коллегам женщины по онкологическому диспансеру
неизвестно. В медучреждении заявили, что санитарку Рослякову никто не увольнял.
Мать Владислава Рослякова со дня керченской бойни не выходит
на работу. Где она находится, коллегам женщины по онкологическому диспансеру
неизвестно. В медучреждении заявили, что санитарку Рослякову никто не увольнял.
Информацию об исчезновении матери керченского убийцы после бойни подтвердил
Игорь Акиншевич, главврач Крымского
республиканского онкологического клинического диспансера, в чьем ведении
находится керченский филиал. "Мать предполагаемого убийцы действительно работает в
онкодиспансере в Керчи – санитаркой в приемном покое. Ее никто не увольнял. Она
не выходит на работу, это правда. Причин может быть много. Где она находится -
неизвестно", – сообщил Акиншевич.
17 октября 18-летний студент Керченского политехнического
колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой учебного заведения, после
чего расстрелял из помпового ружья более 20 учащихся и преподавателей. В 50
человек были ранены. Сам Росляков застрелился, напоминает .
Рослякова трудится в диспансере более десяти лет. Как следует из личного дела, по образованию женщина – повар. Негативных отзывов от сослуживцев за время ее работы санитаркой не поступало.
Акиншевич подтвердил, что в день керченской бойни мать
Рослякова помогала трем пострадавшим девушкам, две из которых были легко
ранены, а одна находилась в тяжелом состоянии. На вопрос коллег, был ли ее сын
в колледже, санитарка ответила, что Владислав отказался идти на занятия. Узнала подробности , на работе она не
появлялась.