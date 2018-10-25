Мать Владислава Рослякова со дня керченской бойни не выходит на работу. Где она находится, коллегам женщины по онкологическому диспансеру неизвестно. В медучреждении заявили, что санитарку Рослякову никто не увольнял.

Мать Владислава Рослякова со дня керченской бойни не выходитна работу. Где она находится, коллегам женщины по онкологическому диспансерунеизвестно. В медучреждении заявили, что санитарку Рослякову никто не увольнял.Информацию об исчезновении матери керченского убийцы после бойни подтвердилИгорь Акиншевич, главврач Крымскогореспубликанского онкологического клинического диспансера, в чьем ведениинаходится керченский филиал. "Мать предполагаемого убийцы действительно работает вонкодиспансере в Керчи – санитаркой в приемном покое. Ее никто не увольнял. Онане выходит на работу, это правда. Причин может быть много. Где она находится -неизвестно", – сообщил Акиншевич.17 октября 18-летний студент Керченского политехническогоколледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой учебного заведения, послечего расстрелял из помпового ружья более 20 учащихся и преподавателей. В 50человек были ранены. Сам Росляков застрелился, напоминает .Рослякова трудится в диспансере более десяти лет. Как следует из личного дела, по образованию женщина – повар. Негативных отзывов от сослуживцев за время ее работы санитаркой не поступало.Акиншевич подтвердил, что в день керченской бойни матьРослякова помогала трем пострадавшим девушкам, две из которых были легкоранены, а одна находилась в тяжелом состоянии. На вопрос коллег, был ли ее сынв колледже, санитарка ответила, что Владислав отказался идти на занятия. Узнала подробности , на работе она непоявлялась.