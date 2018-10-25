Во время беременности в организме женщины происходят поразительные изменения, и некоторые из них особенно интересуют онкологов. В частности, ранее они установили, что после рождения малыша у его матери снижается риск развития рака молочной железы. Но, как оказалось, такой бонусный эффект имеет место не всегда и зависит от нескольких показателей.

Во время беременности в организме женщины происходят поразительные изменения, и некоторые из них особенно интересуют онкологов.Ранее учёные выяснили, что у женщин, родивших хотя бы одного ребёнка в возрасте до 30 лет, снижается риск развития рака молочной железы. Более того, оказалось, что изменения в организме будущей матери, связанные с этим показателем, наступают во время беременности.Однако оставалось неясным, из-за чего именно снижается вероятность развития рака и когда конкретно происходят столь важные для женщины и медиков изменения в организме.В ходе нового исследования датские учёные получили ответ по крайней мере на один из этих вопросов. Команда под руководством Мадса Мельби (Mads Melbye) из Копенгагенского университета выяснила, что ключевую роль в снижении риска развития рака играет продолжительность беременности, поскольку нужные перемены в организме происходят между 33 и 34 неделями.Напомним, что обычно женщина вынашивает плод около 40 недель. Если малыш рождается на сроке от 22 до 37 недели беременности, то роды считаются преждевременными.В ходе работы специалисты изучили данные национальных реестров Норвегии и Дании, в которых в течение 40 лет накапливалась информация о родах и показателях здоровья женщин. Общее число участниц исследования, чьи данные были проанализированы, составило 3,9 миллиона.Учёные отмечают, что искали долгосрочные "эффекты беременности", отслеживая случаи рака молочной железы в течение десяти лет и более после родов.В результате оказалось, что у женщин, которые вынашивали плод 33 недели и меньше, риск возникновения рака груди был снижен на 2,4%. Но если беременность длилась 34 недели и больше, то риск снижался в среднем на 13,6%.В том случае, если вторая беременность также достигала срока в 34 недели, у пациенток риск развития онкологии снижался уже на 16,9%. А после третьей беременности, длившейся 34 недели и более, риск был снижен на 37,7%."Если вы рожаете на 33 неделе, вы получаете ребёнка, что здорово, но вы не получаете "бонуса" в виде снижения риска рака молочной железы на всю оставшуюся жизнь. Это изменение [проявляется] очень отчётливо, когда беременность переходит с 33 на 34 неделю", — рассказывает Мельби.Ранее было доказано, что грудное вскармливание также снижает вероятность развития рака. В частности, во время первой беременности, когда материнский организм готовится к производству молока для малыша, происходят соответствующие изменения на клеточном уровне.Но, судя по всему, это не единственный фактор, укрепляющий здоровье матери. Авторы работы выяснили, что положительные эффекты наблюдались даже в случаях мертворождения.Также отмечается, что новый анализ учитывал важный фактор риска развития рака – социально-экономический статус женщин. Поясним, что от него зависит питание, медицинское обслуживание, некоторые показатели здоровья. К примеру, существуют большие различия в уровнях употребления алкоголя среди обеспеченных и недостаточно обеспеченных жителей Дании и Норвегии (в том числе речь идёт о спиртном, употребляемом во время беременности).Однако, даже с учётом этих данных, чёткая взаимосвязь между продолжительностью беременности и снижением риска развития рака сохранялась у жительниц обеих стран.Вице-президент Американского онкологического общества Сьюзан Гапстур (Susan Gapstur), которая не принимала участия в работе, отмечает, что в будущих исследованиях такого рода следует рассмотреть другие показатели, которые могут влиять на выявленную взаимосвязь. Речь идёт о генетике, наличии сахарного диабета и индексе массы тела женщин (как было доказано ранее, лишний вес и ожирение увеличивают риск преждевременных родов).Кстати, новое исследование также подтвердило данные о том, что риск развития рака снижается только у женщин, родивших детей до 30 лет."Если вам исполнилось 30 лет, вы можете родить целую футбольную команду, и это не повлияет на вас. Это странно", — говорит Мельби.В будущем следует подробнее рассмотреть влияние возрастного фактора на любопытную корреляцию, добавляет учёный.По всей видимости, потребуется больше работ, чтобы объяснить и причины снижения рисков. Возможно, речь идёт о гормональных или клеточных изменениях. Пока что медики полагают, что именно на 34 неделе беременности организм женщины подаёт некий сигнал, чтобы повысить защитные силы иммунитета, что в конечном итоге препятствует развитию онкологии."Мы не знаем, в чём причина, но знаем отправную точку. Это поможет в будущих работах сосредоточиться на чём-то одном. Мы должны узнать, что происходит на этой неделе беременности", — заключает Мельби.Научная статья его команды была опубликована в журнале Nature Communications.Кстати, ранее выяснилось, что беременность и роды ускоряют клеточное старение женщины и изменяют структуру её мозга. Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о "гормоне любви", который определяет социальное поведение и превращает матерей в мамочек.