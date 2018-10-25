Прошедшие в Москве переговоры с помощником президента США Джоном Болтоном дали понять, что в США приняли решение официально выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в среду замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Прошедшие в Москве переговоры с помощником президента США Джоном Болтоном дали понять, что в США приняли решение официально выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в среду замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.По его словам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал исчерпывающую оценку текущей ситуации. А вывод, который был сделан в МИД по итогам встреч с Джоном Болтоном, говорит о том, что США официально захотели выйти из этого договора."Остается открытым вопрос о том, как, когда они это сделают. И еще более важный вопрос: "Что дальше?", — сказал дипломат в эфире на Первом канале.Он добавил, что у нашей страны пока еще нет информации, когда и где могут быть развернуть новые американские крылатые ракеты, но Америка может очень быстро сделать этот рывок, создать потенциал, который позволит быстро создать технологически новые арсеналы.Ранее президент Владимир Путин заявил, что США не предъявили доказательств нарушений со стороны РФ ракетного договора, однако сами уже нарушили это соглашение, установив систему противоракетной обороны в Румынии и использовав для этого пусковые установки Aegis, которые могут быть быстро переоборудованы для ударных ракет.20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, объяснив это тем, что Россия якобы нарушает его условия. Россия же утверждает, что положения договора нарушают как раз Соединенные Штаты.Владимир Путин отметил, что проблема возникла не тогда, когда Трамп о ней объявил, а раньше, так как расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по ракетам средней и меньшей дальности были уже включены в бюджет конгрессом США.