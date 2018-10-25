Бывший житель телестройки Саша Гобозов внезапно накинулся на Тату Блюменкранц. Экс-участник шоу “Дом-2” долго молчал, но теперь решил высказаться.

Бывший житель телестройки Саша Гобозов внезапно накинулся на Тату Блюменкранц. Экс-участник шоу “Дом-2” долго молчал, но теперь решил высказаться.Гобозов сообщил журналистам, что уже давно хотел вылить ушат грязи на Блюменкранц, но молчал из уважения к ее мужу Валерию, с которым поддерживал хорошие отношения. Но раз уж Тата развелась с супругом, он готов говорить, то что думает. Бывший житель реалити-шоу "Дом-2" будет теперь нести в мир только правду."Я, конечно, не поддерживаю Валеру в его поступках. Но при этом я отлично помню хамское поведение Таты, а также её высокомерные и наглые высказывания в адрес участников, за которые Валере приходилось периодически извиняться. Только благодаря хорошему отношению к нему ее никто не трогал", – отметил Саша.Экс-участник не понимает, почему Блюменкранц критикует бывшего мужа за насыщенную личную жизнь, ведь она сама далеко не святая. По его мнению, Тата даже в браке не была образцом чистоты и целомудрия, поэтому примерять на нее корону “светской львицы” по меньшей мере глупо."Прежде чем что-то говорить про мужчину, посмотри на себя. Повторюсь, я не за Валеру, но считаю, что от таких избранниц нужно бежать. Женщина должна быть вдохновением для своего мужчины, а не могильной ямой!", – жестко прошелся по бывшей коллеге по "Дому-2" Гобозов.Также звезда телестройки отметила, что этими высказываниями не собирается делать себе пиар. "Да, возможно, я не имею права писать о морали, так как сам не являюсь образцом для подражания… Просто хватит молчать – давайте говорить правду!", – отметил Гобозов в личном Instagram.Не все поклонники согласились с Сашей, по их мнению, приличных женщин на проекте искать не стоит, не тот формат, да и раз уж Валерий выбрал в жены такую женщину и, более того, решился на ребенка с ней, то значит его все устраивало, и лезть в это уже не нужно. Также они отметили, что его жизнь на проекте была не менее скандальной, поэтому "чья бы корова мычала".