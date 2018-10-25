Владимирцы смогут поклониться частице мощей Святителя Луки Крымского. 25 октября в наш город прибывает делегация из Крыма. Торжественная встреча мощей пройдет в Успенском кафедральном соборе в 17:00. Участие в церемонии примет митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий.

Владимирцы смогут поклониться частице мощей Святителя Луки Крымского. 25 октября в наш город прибывает делегация из Крыма. Торжественная встреча мощей пройдет в Успенском кафедральном соборе в 17:00. Участие в церемонии примет митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Лука Крымский - один из самых почитаемых святых ХХ века. При жизни помогал людям как врач-хирург, внёс большой вклад в анестезиологию и хирургию. Верующие обращаются к нему за исцелением. Мощи Святителя Луки пробудут во Владимире 25, 26 и 27 октября. Поклониться им можно с 7 до 19:00 в Успенском Соборе.Алексий Вилков, протоиерей Муромской епархии: "Иконочки будут выданы святителя Луки, подходите к частице его мощей, креститесь, прикладываетесь, целуете. Также креститесь, кланяетесь и отходите. И какие-то свои просьбы, прошения. Свидетельство такое, что к нему многие обращались с просьбами, ну и в чем святость его признается - помогает".