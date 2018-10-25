К шести годам в колонии строгого режима приговорил Боровский районный суд Калужской области 41-летнего москвича, который с файером в руках набросился на пытавшихся его задержать полицейских. Камера наблюдения сняла огненное задержание.

К шести годам в колонии строгого режима приговорил Боровский районный суд Калужской области 41-летнего москвича, который с файером в руках набросился на пытавшихся его задержать полицейских. Камера наблюдения сняла огненное задержание.Инцидент произошел ранним утром 16 мая текущего года в центре "Этномир", куда находившийся в международном розыске предполагаемый мошенник приехал вместе с семьей. На кадрах видно, что злоумышленник зажег файер в тот момент, когда сотрудники полиции в гражданской одежде зашли в дом. Служителям закона с большим трудом удалось выбить "оружие" из рук подозреваемого, при этом один из них получил термические ожоги и попал в больницу.Приговором районного суда мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти и приговорили к шести годам в колонии строгого режима.