Ольга Бузова не может прийти в себя после предательства Дмитрия Лебедева. Поющая телеведущая расплакалась прямо в эфире.

Ольга Бузова не может прийти в себя после предательства Дмитрия Лебедева. Поющая телеведущая расплакалась прямо в эфире.Программу "Бородина против Бузовой" телеканала ТНТ, которая вышла на экраны накануне, Ольга вела вместе с Владом Кадони. В начале они оба произнесли вступительную речь, отмечая, что каждый будет настаивать на своем мнении.Однако во время произнесения фразы Ольга потеряла самообладание. “А я, Ольга Бузова, и остаюсь верна себе. Я за тех, кто ищет любовь, а не приходит на проект… – замялась звезда, еле сдерживая слезы, – за сиюминутной славой или пиаром".Присутствующие на съемочной площадке почувствовали себя очень неловко. Они принялись оглядываться друг на друга, многие не понимали как реагировать на такую ситуацию.Со временем Бузова пришла в себя и продолжила работать. Кадони отметил, что его напарница пришла на съемки несмотря на плохое самочувствие. "Оля, ты же понимаешь, то, что ты болеешь, не делает тебе никаких поблажек", – пошутил Кадони. "Почему мужчины все такие жестокие?" – отреагировала Бузова на выпад коллеги.Напомним, что недавно Ольга разочаровалась в победителе шоу “Замуж за Бузову”. Как выяснилось, Денис Лебедев пришел на проект не ради любви поющей ведущей. Мол, мужчине нужны пиар и деньги. Якобы он воспользовался услугами фирмы, которая помогла ему создать образ богача – предоставила машину и средства. Ко всему прочему, оказалось, что избранник Ольги употреблял наркотики и участвовал в оргиях. Близкие Бузовой – мать, сестра и пиар-агент – поддержали ее и раскритиковали молодого человека.