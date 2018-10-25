Телеведущая возмутила пользователей Сети публикацией в своем Instagram. Ксения Собчак позволила себе ненормативную лексику.
Телеведущая возмутила пользователей Сети публикацией в своем Instagram. Ксения Собчак позволила себе ненормативную лексику.
Знаменитость,
которая готовится второй раз стать матерью, оказалась в центре скандала. Ксения
Собчак разместила в своем микроблоге пост рекламного содержания. Однако
подписчиков взбесило не это, а ее оскорбительное поведение в глобальном
пространстве.
Звезда
продемонстрировала пуховик "как Фараона". Ярко-розовый блестящий наряд оказался
последним в обсуждениях фолловеров. Многие нашли его похожим на конфетную
обертку, а вот комментарий к посту подписчики восприняли с
негодованием.
Телеведущая
процитировала песню рэп-исполнителя, в которой есть мат. "Как была хамкой, так
хамкой и осталась. Еще и в президенты собиралась!", "Какой пример Вы сыну
подаете? Таким как Вы и рожать нельзя", "Я вообще на
распутье, вроде такая умная женщина, но иногда начинаешь сомневаться", "Ноль чувства
такта. Дисгармония, жуть какая. Ноль оригинальности. Бред", – заплевали
комментаторы.
Многих
искренне удивило, что такая известная женщина с претензией на интеллигентность
так вульгарно выражается и предположили, что это влияние гормонов. Были и те,
кто с юмором воспринял выходку Ксении Собчак. "Речь достойна президента! Ксюха,
так держать!", "Красава", "Пуховик вам идет", – написали они. Сама светская
львица в полемику вступать не стала.