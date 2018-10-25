Телеведущая возмутила пользователей Сети публикацией в своем Instagram. Ксения Собчак позволила себе ненормативную лексику.

Телеведущая возмутила пользователей Сети публикацией в своем Instagram. Ксения Собчак позволила себе ненормативную лексику.Знаменитость,которая готовится второй раз стать матерью, оказалась в центре скандала. КсенияСобчак разместила в своем микроблоге пост рекламного содержания. Однакоподписчиков взбесило не это, а ее оскорбительное поведение в глобальномпространстве.Звездапродемонстрировала пуховик "как Фараона". Ярко-розовый блестящий наряд оказалсяпоследним в обсуждениях фолловеров. Многие нашли его похожим на конфетнуюобертку, а вот комментарий к посту подписчики восприняли снегодованием.Телеведущаяпроцитировала песню рэп-исполнителя, в которой есть мат. "Как была хамкой, такхамкой и осталась. Еще и в президенты собиралась!", "Какой пример Вы сынуподаете? Таким как Вы и рожать нельзя", "Я вообще нараспутье, вроде такая умная женщина, но иногда начинаешь сомневаться", "Ноль чувстватакта. Дисгармония, жуть какая. Ноль оригинальности. Бред", – заплеваликомментаторы.Многихискренне удивило, что такая известная женщина с претензией на интеллигентностьтак вульгарно выражается и предположили, что это влияние гормонов. Были и те,кто с юмором воспринял выходку Ксении Собчак. "Речь достойна президента! Ксюха,так держать!", "Красава", "Пуховик вам идет", – написали они. Сама светскаяльвица в полемику вступать не стала.