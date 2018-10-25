Из-за подтопления железнодорожных путей в Краснодарском крае задерживаются 15 поездов. Сильные дожди нарушили движение на участке Туапсе - Кривенковская.

Из-за подтопления железнодорожных путей в Краснодарском крае задерживаются 15 поездов. Сильные дожди нарушили движение на участке Туапсе — Кривенковская.В результате в пути застряли следующие составы: № 242 Адлер — Иркутск, № 344 Адлер — Челябинск, № 84 Адлер — Москва, № 140 Адлер — Новосибирск, № 680 Адлер — Владикавказ, № 14 Адлер — Саратов, № 36 Адлер — Санкт-Петербург, № 642 Адлер — Ростов-на-Дону, № 104 Адлер — Москва, № 354 Адлер — Пермь, № 803 Краснодар — Имеретинский курорт, № 808 Ростов — Туапсе, № 812 Адлер — Майкоп, № 813 Майкоп — Адлер, № 816 Роза Хутор — Краснодар, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Последствия непогоды ликвидируют более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники.Стихия обрушилась на регион накануне, дождь шел целые сутки. В результате были частично затоплены 19 поселков в Туапсинском районе и еще 6 в Апшеронском районе. 2 человека погибли, один числится пропавшим без вести. В Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации.На автодороге Джубга — Сочи произошел обвал грунта глубиной 7 метров, шириной 10 метров, длиной 20 метров. Движение по федеральной трассе полностью парализовано.Между тем синоптики предупреждают, что пик шторма еще не пройден. Сейчас циклон переместился в район Большого Сочи.