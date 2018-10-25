Фанаты российского футбольного клуба ЦСКА не виноваты в аварии эскалатора на станции римского метро Repubblica. Инженеры признали, что техника выходила из строя несколько раз в месяц.

Фанаты российского футбольного клуба ЦСКА не виноваты ваварии эскалатора на станции римского метро Repubblica. Инженеры признали, что техника выходила из строянесколько раз в месяц.Эскалатор на станции Repubblica часто доставлял проблемы обслуживающему персоналу. Нанем не работали некоторые механизмы – в частности, функция, отвечающая заостановку, сообщает итальянское издание Il Messaggero со ссылкой на инженеров.Они признали, что эскалатор за один месяц четырежды выходил из строя.По словам тех же инженеров, даже если бы российскиеболельщики действительно прыгали на ступенях, это не могло стать причиной аварии.Подобные нагрузки предусмотрены конструкцией, должна была сработать остановка. Темболее, что на видеозаписях видно – фанаты ЦСКА стояли спокойно.Напомним, 23 октября перед матчем Лиги чемпионов междуроссийским ЦСКА и итальянской "Ромой" на одной из станций римскогометро обрушился эскалатор. Пострадали 30 человек, около 16 россиян былигоспитализированы.ЧП случилось в центре Рима, однако помощь подоспела нескоро. "Скорая очень долго ехала. Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. То есть у нас люди истекали кровью... Мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог", – рассказал очевидец.К счастью, среди фанатов ЦСКА оказался врач, оказавший первую помощь. Болельщики уже предложили представить медика к награде.Итальянские власти назвали фанатов футбольного клуба ЦСКА виновнымив аварии эскалатора. Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвалроссиян " пьяными псевдоболельщиками".В свою очередь, клуб болельщиков ЦСКА организует подачуколлективного иска к властям Рима. Сообщается, что для подачи коллективногоиска в адрес римской стороны необходимо сохранять все справки и выписки,которые были получены во время лечения.