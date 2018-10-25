В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Голден Стэйт Уорриорз на домашнем паркете обыграл Вашингтон Уизардс.

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Голден Стэйт Уорриорз" на домашнем паркете обыграл "Вашингтон Уизардс".Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 144:122. В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник Стефен Карри, который набрал 51 очко​​​. Другой лидер "Голден Стэйт" Кевин Дюрэнт добавил в общую комилку команды 30 баллов. У гостей 23 очка набрал Брэдли Бил.