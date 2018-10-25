В деле о керченской бойне появились некие люди в
масках. В соцсетях утверждают, что таинственные сообщники керченского
убийцы запугали очевидцев, которые не раскрывают деталей трагедии.
В деле о керченской бойне появились некие "люди в
масках". В соцсетях утверждают, что таинственные сообщники керченского
убийцы запугали очевидцев, которые не раскрывают деталей трагедии.
Студенты и преподаватели Керченского политехнического
колледжа запуганы. Они не могут рассказать правду о керченской бойне, опасаясь
за свою жизнь. С такими утверждениями выступает пользователь Twitter "RoksolanaToday&Крым"
– который, в свою очередь, ссылается на некие анонимные источники.
"Неужели всех запугали и купили, что они не могут
сказать правды о перилах, о людях в масках, о тех, кто стрелял. Моя версия
такая – парня и его сообщников просто подставили, сказав им, что это просто
учения, и ребята думали, что все не по-настоящему, но как только все началось,
и они поняли, что все – серьезно, то их убрали", – пишет автор поста.
Напомним, Киев утверждает, что якобы была
спланированным терактом. Украинские власти даже начали собственное расследование
– они до сих пор считают Крым своей "временно оккупированной"
территорией.
17 октября 18-летний студент Керченского политехнического
колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой учебного заведения, после
чего расстрелял из помпового ружья более 20 учащихся и преподавателей. В
керченской бойне 50 человек были ранены. Сам Росляков застрелился.
Как стало известно, две пострадавшие в керченской бойне
девушки идут на поправку. Они были госпитализированы в Национальный медицинский
исследовательский центр хирургии имени Вишневского.
Одна из студенток, раненых в , поступила в больницу с осколочными ранениями
живота, проникающими ранениями печени и кишечника. У второй женщины -
множественные переломы костей голени с повреждением сосудов. Обе пострадавшие в керченской бойне были
прооперированы. Они уже отключены от аппарата искусственной вентиляции легких и
переведены в палату, передает ТАСС.