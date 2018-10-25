В деле о керченской бойне появились некие люди в масках. В соцсетях утверждают, что таинственные сообщники керченского убийцы запугали очевидцев, которые не раскрывают деталей трагедии.

В деле о керченской бойне появились некие "люди вмасках". В соцсетях утверждают, что таинственные сообщники керченскогоубийцы запугали очевидцев, которые не раскрывают деталей трагедии.Студенты и преподаватели Керченского политехническогоколледжа запуганы. Они не могут рассказать правду о керченской бойне, опасаясьза свою жизнь. С такими утверждениями выступает пользователь Twitter "RoksolanaToday&Крым"– который, в свою очередь, ссылается на некие анонимные источники."Неужели всех запугали и купили, что они не могутсказать правды о перилах, о людях в масках, о тех, кто стрелял. Моя версиятакая – парня и его сообщников просто подставили, сказав им, что это простоучения, и ребята думали, что все не по-настоящему, но как только все началось,и они поняли, что все – серьезно, то их убрали", – пишет автор поста.Напомним, Киев утверждает, что якобы быласпланированным терактом. Украинские власти даже начали собственное расследование– они до сих пор считают Крым своей "временно оккупированной"территорией.17 октября 18-летний студент Керченского политехническогоколледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой учебного заведения, послечего расстрелял из помпового ружья более 20 учащихся и преподавателей. Вкерченской бойне 50 человек были ранены. Сам Росляков застрелился.Как стало известно, две пострадавшие в керченской бойнедевушки идут на поправку. Они были госпитализированы в Национальный медицинскийисследовательский центр хирургии имени Вишневского.Одна из студенток, раненых в , поступила в больницу с осколочными ранениямиживота, проникающими ранениями печени и кишечника. У второй женщины -множественные переломы костей голени с повреждением сосудов. Обе пострадавшие в керченской бойне былипрооперированы. Они уже отключены от аппарата искусственной вентиляции легких ипереведены в палату, передает ТАСС.