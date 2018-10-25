Противостояние певицы Риты Дакоты и историка моды Александра Васильева продолжается. После публичной отповеди артистки выступил с ответным словом и шоумен.

Противостояние певицы Риты Дакоты и историка моды Александра Васильева продолжается. После публичной отповеди артистки выступил с ответным словом и шоумен.Все началось с того, что в своей авторской колонке Александр Васильев подробно рассмотрел гардероб певицы Риты Дакоты. Историк моды выразил мнение, что во многом образ, который подбирает себе артистка, вульгарный и посоветовал ей сменить имидж. Васильев даже намекнул, что такой стиль одежды и создает "неприятные коллизии" в ее личной жизни (недавно Рита оформила развод с Владом Соколовским. – Прим.ред.).Дакота крайне негативно отреагировала на в общем довольно корректный материал Васильева. Она обрушилась на историка моды с критикой, и вот сейчас Александр записал для рассерженной артистки видеообращение, которое разместили у себя на сайте .В нем Васильев повторил своем мнение относительно вульгарности гардероба Дакоты и любезно предложил ей прислушаться к его советам, которые он "от чистого сердца" выразил ей. А еще Александр дал понять, что не поленился ознакомиться с творчеством Риты. Так, он сообщил, что послушал ее песню "Спички", и дал понять, что знает ее настоящее имя и родину.В свою очередь, историк моды рассказал о себе, сообщив, что написал 30 книг и его авторству принадлежат костюмы спектакля, поставленного на сцене одного из театров в Минске, откуда родом Рита. А еще Васильев напомнил, что он ведет лекции о моде по всему миру и является ведущим на Первом канале.Комментаторы, прослушавшие обращение Александра, выразили свое мнение. Многие встали на его сторону. "вряд ли до быдловатой девочки дойдет сарказм умного человека (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Во всем прав Васильев одевается "дакота" и ведет себя ВУЛЬГАРНО", "Умница, Васильев! А Рите, действительно, не гневаться, а прислушаться к советам профессионала", "он очень хорошо в той статье все объяснил.. там не было голословности, унижения. Были советы профессионала. Ведь человек иногда не может на себя здраво со стороны посмотреть. Некоторые деньги стилистам платят, чтобы нужные советы и рекомендации получить.. Ей надо сейчас как можно дольше держаться на плаву.. она это прекрасно понимает.. но очень скоро она станет никому не интересна и растворится ее "звездочка" на небосклоне.. недолго осталось.. совсем не долго.. ", – высказались пользователи Сети.