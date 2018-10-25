Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 56 квадратных метровВо Владимирской области продолжают гореть частные дома и постройки. Ночью 25 октября в пожарную часть сообщили о возгорании дачного дома в деревне Норкино Петушинского района.На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Первые спасатели прибыли уже через 3 минуты. Открытый огонь удалось потушить за 4 минуты. Полностью пожар ликвидировали через 3 с половиной часа.Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. Пострадавших нет.В ликвидации последствий пожара участвовали 2 единицы техники и 8 человек.