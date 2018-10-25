Открыли ФОК. Новый спортзал появился в Петушках. Жители города ждали этого события с 2013 года. Спортивное сооружение будет принимать как профессиональных спортсменов, так и любителей. Помимо игровых площадок, в ФОКе есть тренажёры и бассейн. Губернатор Сипягин сказал, что и конкретно Петушинский район, и вся область в целом должны стать территорией здорового образа жизни. На торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса побывала наша съёмочная группа.

Открыли ФОК. Новый спортзал появился в Петушках. Жители города ждали этого события с 2013 года. Спортивное сооружение будет принимать как профессиональных спортсменов, так и любителей. Помимо игровых площадок, в ФОКе есть тренажёры и бассейн. Губернатор Сипягин сказал, что и конкретно Петушинский район, и вся область в целом должны стать территорией здорового образа жизни. На торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса побывала наша съёмочная группа.Долгожданное открытие в Петушках. В районном центре сегодня открылся спортивно-оздоровительный комплекс Олимпиец, который строился с 2013 года. Объект не вошел в федеральную программу и строился на деньги района и области. Стоимость спортивного комплекса составила 230 миллионов рублей.Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района: "Изначально старт был не очень хороший. Не вступили в федеральную программу, руководители прежние. Поэтому, начав стройку, федеральную программу у нас уже никто не принял, и строительство продолжалось за счёт денежных средств района и области. Неудачные были первые два подрядчика, с которыми пришлось расторгнуть контракты. И вот уже сегодня, третий подрядчик, который завершил это прекрасное сооружение".На торжественном открытии присутствовал губернатор Владимир Сипягин. Глава региона подарил новому ФОКу микроавтобус, а также символичный ключ от спортивного сооружения.В своей речи губернатор отметил важность строительства спортивных объектов на территории области. Также он отметил, что немалые деньги, затраченные на строительство, ничто по сравнению со здоровьем граждан. На территории ФОКа могут заниматься люди всех возвратов.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Что мне сегодня очень понравилось, кода я обходил и смотрел территорию ФОКа. Мне понравилось, что здесь будут заниматься юные дарования, великие спортсмены, которые здесь тоже присутствуют. Здесь будут иметь возможность заниматься физкультурой жители Петушинского района в целом – это очень здорово, очень классно".В новом ФОКе будут секции волейбола, мини-футбола, баскетбола и художественной гимнастики. Комплекс готов принимать соревнования межрегионального уровня. В ближайшее время должен заработать тренажерный зал. Есть здесь и бассейн. А для того чтобы в ФОКе всегда были тепло и горячая вода, построена газовая котельная. Пропускная способность Олимпийца - 280 человек в день. Для людей с ограниченными возможностями есть лифт. У главы 33-го региона возник вопрос по поводу подготовки тренеров, которые подобным комплексам необходимы.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области, Радостина Никитина, инструктор по плаванью: "На базе опорного ВУЗа готовят у нас тренерский состав? Не знаете?" – "Не знаю". – "Нет, нет, вы не узнавайте, мы сами узнаем. Вы там платно учитесь или бесплатно, в Москве?" – "Платно, там курсы переподготовки". - "Тем более, если платно, то, наверное, в состоянии мы обеспечить переподготовку тренерского состава. Чтобы тренер имел возможность достаточно быстро здесь перемещаться и получать образование, тем более, что есть опорный ВУЗ".Следующий ФОК будет открыт в Собинском районе на базе детского лагеря Олимп. Так же в области должен появиться ещё один Ледовый Дворец, на этот раз в Судогде. Контроль за его строительством Владимир Сипягин взял на себя.