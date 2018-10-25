Чемпион мира в легком весе по единоборствам (UMC) Хабиб Нурмагомедов и его соперник по титульному бою ирландец Конор Макгрегор дисквалифицированы до 10 декабря. Это решение принято атлетической комиссией штата Невада.

Чемпион мира в легком весе по единоборствам (UMC) Хабиб Нурмагомедов и его соперник по титульному бою ирландец Конор Макгрегор дисквалифицированы до 10 декабря. Это решение принято атлетической комиссией штата Невада.Это решение не окончательное. 10 декабря состоится заседание комиссии по расследованию инцидента после турнира. Возможно, последует ужесточение санкций либо их смягчение. Кроме того, у Хабиба могут возникнуть проблемы с получением американской визы.Но есть и хорошее новости для российского бойца. Нурмагомедову будет выплачена половина гонорара, удержанного после иницидента в Лас-Вегасе.