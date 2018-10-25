В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. Тампа-Бэй Лайтнинг на чужом льду обыграла Колорадо Эвеланш со счетом 1:0 Российский форвард молний Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой.

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на чужом льду обыграла "Колорадо Эвеланш" со счетом 1:0 Российский форвард молний Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой.Гол россиянина стал для него 150-м в заокеанской карьере и победным в матче, по итогам которого он был признан первой звездой. Отметим удачную игру российских вратарей обеих команд, которые стали второй и третьей звездами встречи. Голкипер гостей Андрей Василевский сделала шатаут, отразив все 23 броска. На счету вратаря "Колорадо" Семена Варламова также 23 сейва.В других матчах игрового дня "Вегас Голден Найтс" на своем льду уступили "Ванкувер Кэнакс" по буллитам со счетом 2:3. "Торонто Мэйпл Лифс" на выезде оказался сильнее "Виннипег Джетс" со счетом 4:2, российский защитник гостей Никита Зайцев сделал результативную передачу. Гол Евгения Дадонова помог "Флорида Пэнтерз" одержать победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 3:2.