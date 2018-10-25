Корпорация Microsoft опубликовала финансовый отчет за первый квартал финансового года (третий календарный квартал 2018-го), и разработчику Windows было чем похвастаться. Выручка увеличилась год-к-году на 19% до 29,1 млрд долларов, при этом чистая прибыль, подскочив на 34%, достигла 8,8 млрд.

Корпорация Microsoft опубликовала финансовый отчет за первый квартал финансового года (третий календарный квартал 2018-го), и разработчику Windows было чем похвастаться. Выручка увеличилась год-к-году на 19% до 29,1 млрд долларов, при этом чистая прибыль, подскочив на 34%, достигла 8,8 млрд.При этом прирост показателей продемонстрировали практически все подразделения. Даже самое "молодое" направление — бизнес по производству компьютеров Surface — нарастило выручку на 14% до 1,2 млрд долларов, а доходы от видеоприставок Xbox и игр составили 2,7 млрд, показав 44-процентный рост. Разочаровывают только подписки на сервис Xbox Live — их число практически не изменилось и второй квартал подряд находится на уровне 57 млн. Год назад их было 59 млн.Сегмент Windows продемонстрировал 12-процентный рост, а вот доходы от OEM-поставок операционной системы увеличились лишь на 3%, что объясняется продолжающей стагнацией рынка новых ПК. Доходы от офисного ПО и сервисов выросли на 19%, а облачный бизнес принес Microsoft за минувший квартал 8,6 млрд долларов — на 24% больше, чем годом ранее.