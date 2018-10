Дорогой внешний вид, большой экран, экономичный и производительный процессор сочетаются в этой новинке от саббренда Huawei со средненькой камерой и весьма приятной ценой. В этом обзоре Honor 8X подробно расскажем об особенностях смартфона с размерами экрана и объемами памяти как у iPhone XS Max и в пять с лишним раз меньшей ценой.

Насколько хорошо имеет право выглядеть смартфон с ценой до 20 000 рублей? В Huawei решили, что ее топовые устройства настолько мощны и красивы, что наличие в линейке Honor просто красивого и при этом весьма доступного аппарата их продажам не повредит — и выпустили Honor 8X. Сегодня в России стартуют продажи этого смартфона в новом, красном цвете; именно такой достался нам на тест. Разберемся в этом обзоре Honor 8X, за что этот смартфон стоит покупать кроме эффектной внешности, и не пришлось ли Huawei пойти ради снижения цены на какие-то неприятные компромиссы.Обзор Honor 8X: технические характеристикиМодель: Honor 8X (JSN-L21)ОС: Android 8.1 с интерфейсом EMUI 8.2Дисплей: 6,5 дюймов, IPS LCD, 2340 на 1080 пикселей (396 ppi), 19,5:9Процессор: HiSilicon Kirin (12-нм техпроцесс, 4 ядра Cortex-A73 на 2,2 ГГц + 4 ядра Cortex-A53 на 1,7 ГГц), графика Mail-G51 MP4Память: 4 ГБ оперативной, 64/128 ГБ встроенной, выделенный слот microSD до 400 ГБАккумулятор: 3750 мА*чКамеры: 20 МП (f/1.8, фазовый автофокус) + 2МП (сенсор глубины кадра) тыловые, 16 МП (f/2.0) фронтальнаяПорты: microUSB, 3,5-мм аудиоразъемСвязь: LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 (A2DP, LE, aptX), NFCГабариты и вес: 160,4 x 76,6 x 7,8 мм, 175 г.Обзор Honor 8X: дизайн, удобствоСвоим дизайном в стиле "стеклянно-металлический сэндвич" этот смартфон напоминает многие актуальные модели, но лично мне в первую очередь вспомнился представленный зимой 2018-го Honor 9 Lite — возможно, потому, что пластиковые "прокладки" между металлической рамой и стеклом здесь особенно хорошо заметны. Однако неаккуратно собранным аппарат никак не назовешь, по сравнению с тем же Honor 9 Lite новинка за счет матовой алюминиевой рамы выглядит более премиально. Впечатляет и соотношение площади экрана к площади фронтальной поверхности — 91%.Маскировку "под флагман" нарушает разве что сравнительно небольшой вес — 175 граммов. Ведь Honor 8X — смартфон большой, габариты (160,4 x 76,6 x 7,8 мм) примерно равны габаритам флагманского фаблета Samsung Galaxy Note9, только у Honor батарея чуть меньше и пера нет, что позволило сделать его на миллиметр потоньше. Из оригинальных дизайнерских решений можно отметить горизонтальное расположение надписей на задней панели — это как бы намекает, что смартфон будут часто держать горизонтально для съемки фото и видео при помощи его "ИИ камеры". Еще один визуальный изыск: часть переливающейся глянцевой задней панели немного другого оттенка.Удобство Honor 8X определяется размерами: играть или смотреть видео удобно (жаль только динамик тут один), набирать текст одной рукой — нет. В комплекте есть простой чехол из прозрачного силикона, который эффектную новинку, прямо скажем, не украшает. Стеклянный корпус, если использовать его без чехла, легко соскальзывает с горизонтальных поверхностей, но в руке лежит более-менее надежно. Предсказуемо надежен он и в другом — как средство моментальной фиксации следов от пальцев.Обзор Honor 8X: экран, звукДисплей у Honor 8X использует IPS-матрицу FullHD+ c разрешением 1080 x 2340 точек и диагональю 6,5 дюймов. "Из коробки" на него наклеена защитная пленка: многим сохранность дисплея важнее внешнего вида. Приклеена пленка капитально: отслоить краешек ногтем не получилось, а упорствовать с применением инструментов я не стал. Если она сильно не раздражает, удалять ее, наверно, не стоит: олеофобного покрытия, способствующего плавному скольжению пальца по стеклу, под пленкой, скорее всего, нет.Без "челки" в новом смартфоне обойтись не смогли, но она здесь меньше, чем у новых флагманов Mate 20 или последних iPhone. В настройках можно включить режим ее "маскировки", когда фон у информационной строки в верхней части экрана становится черным. Поскольку "черный" на IPS-экране скорее не черный, а темно-серый, выглядит такое решение покуже, чем на экранах OLED.Рядом с OLED-экранами флагманов того же типоразмера — iPhone XS Max или Samsung Galaxy Note9 — дисплей Honor 8X, конечно, проигрывает по максимальной яркости (чуть-чуть недотягивая до 500 нит) и углам обзора. Но для смартона-середнячка матрица весьма и весьма хороша. На мой вкус, включенный в настройках по умолчанию режим цветопередачи "Яркие" делает цвета резковатыми, в "Обычном" режиме они мягче и комфортнее."Музыкальный" динамик у Honor 8X один и звучит ожидаемо посредственно, хотя и довольно громко. А вот к качеству воспроизведения звука через аналоговый аудиоразъем никаких претензий нет.Обзор Honor 8X: камерыУ Honor 8X две тыловых камеры, сейчас по-другому, кажется, уже нельзя — конкуренты засмеют "одноглазого". Основной объектив с апертурой f/1.8 сочетается с 20-мегапиксельной светочувствительной матрицей и оснащен фазовым автофокусом. Тут важно понимать, что вклада в улучшение изображения второй тыловой модуль не вносит — это копеечный двухмегапиксельный датчик, предназначенный для вычисления "глубины" — расстояния от объектива до разных участков кадра. В зависимости от особенностей композиции, результат съемки в режиме "Диафрагма" может действительно напоминать фото, сделанное камерой с профессиональной оптикой. Но часто он скорее напоминает результат неумелого выполнения урока из книги "Мои первые шаги в Photoshop", либо видеоэффекты в игре "от первого лица", когда герой принимает какое-нибудь неоднозначное снадобье или готовится отдать богу душу:Если пару лет назад все смартфоны по качеству съемки делились на "флагманы" и "все остальные", в последнее время ситуация начала исправляться: камеры аппаратов-середнячков (например, Xiaomi Mi A2 или Samsung A7 2018) выдают вполне приличные результаты, в некоторых случаях — даже ночью. Honor 8X как раз из числа таких аппаратов: при хорошем свете, в том числе в помещении, смартфон снимает отлично, демонстрируя хороший динамический диапазон и правдивые цвета. Не в последнюю очередь тут помогают алгоритмы машинного обучения, пытающиеся распознать сюжет снимка (ниже — сюжет "Осенние листья") и применить наиболее подходящий для такой ситуации сценарий обработки (всего их 22).Другое дело, что в понимании встроенного в телефон "ИИ" "подходящий" — это, как правило, "давайте выкрутим цвета на максимум — у нас в Китае в Weibo такое всегда лайкают". Но иногда без "ИИ" фото и правда выглядят слишком "плоскими" и блеклыми. С ночной съемкой не все гладко: без оптической стабилизации одна только программная обработка обеспечить по-настоящему четкий снимок при съемке с рук не может.Все, что я наснимал во время теста на Honor 8X, можно увидеть по этой ссылке (Google Photos). Нажав при просмотре фотографии на значок "i" в верхнем правом углу можно увидеть параметры съемки (ISO, выдержку и т.п.).Варианты разрешения, доступные на выбор в настройках камеры в стандартном режиме "Фото", вызывают недоумение: помимо явно избыточного разрешения "пиксель-в-пиксель" (5120 на 3840, 20 МП) есть только его производные: квадрат 3840 на 3840 и "сверхширокий" 5120 на 2448. Чтобы делать 12-мегапиксельные снимки, придется включить режим съемки с "искусственным интеллектом" — если результат его работы не понравится, можно вернуть фото к "неинтеллектуальному" виду нажатием на кнопку "AI" в галерее.Фронтальная камера 16-мегапиксельная. Снимки можно дополнять стандартным набором косметических украшательств и эффектов дополненной реальности в духе "почувствуй себя котиком". Что касается видеосъемки, предел возможного для Honor 8X — это видео в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду, поддержки съемки в 4K нет.Обзор Honor 8X: начинка, производительность, ПОСистема-на-чипе Kirin 710, использованная в Honor 8X, сильна в простых вычислениях, но при этом оснащена относительно слабым графическим ускорителем. Отсюда неплохие результаты в Geekbench 4 и AnTuTu…… и довольно печальные в 3DMark (с этим бенчмарком у Huawei вообще как-то не складывается):Впрочем, я попробовал поиграть на смартфоне в PUBG Mobile на "сбалансированных" настройках, предварительно переключив экран на экономное разрешение 720p: оказалось вполне играбельно. Хотя подвисания на доли секунды случались довольно регулярно, в критические моменты перестрелок все было гладко. Так что не хардкорным геймерам, не требующим от смартфонных игр приставочного уровня графики, Honor 8X вполне подойдет.Главное, что телефон щедро оснащен памятью: есть 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти (у версий за 18 и 20 тысяч рублей, соответственно). Поскольку есть выделенный слот для microSD, поддерживающий карты до 400 ГБ, резонно купить версию подешевле, а потом уже думать о наращивании встроенной памяти (за пару тысяч рублей вполне реально приобрести карту на 128 ГБ, за тысячу — на 64).Емкость аккумулятора у Honor 8X соответствует позиционированию смартфона: "рабочая лошадка" для тех, кто не требует от гаджетов ежедневных подвигов производительности. 3750 мА*ч вполне достаточно на полный день даже для активных пользователей — если они, конечно, используют смартфон преимущественно для дела и общения, а не играют и зависают часами в YouTube. Обычно, когда я подключал Honor 8X к зарядному устройству перед сном, в смартфоне оставалось не меньше 25% заряда.Honor 8X — очевидно, в целях экономии и "разведения" разных моделей по разным рыночным нишам — оснащен традиционным портом microUSB. Штатное зарядное устройство выдает 5В/2А и за первые полчаса заполняет опустошенную батарею на 29%, за первый час — на 53%. Полная зарядка занимает чуть более двух часов. Есть интерфейс NFC, так что смартфон можно использовать для бесконтактных платежей. Датчик отпечатков пальцев на задней панели срабатывает быстро и безошибочно, а вот система разблокировки по лицу при помощи фронтальной камеры далеко не так удобна.Honor 8X использует Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.2 . Оболочка быстрая и функциональная, но у эстетов и нелюбителей Apple-подобного дизайна интерфейсов она может вызывать отторжение. Стоит ли ждать выхода для смартфона прошивки EMUI на основе Android 9 — пока неизвестно.Ряд предустановленных сторонних приложений, включая "Сбербанк", "Яндекс", Booking.com и Facebook, штатными средствами удалить нельзя. Пусть вас утешает тот факт, что деньги разработчиков этих непрошеных бонусов, возможно, помогли сделать смартфон немного дешевле.Обзор Honor 8X: конкуренты, выводыЕсли в целом Honor 8X вам нравится, то, принимая решение о покупке (17 990 р. за вариант с 4/64 ГБ памяти, 19 990 за 4/128 ГБ), стоит в первую очередь ответить себе на два вопроса: необходима ли вам высокая производительность в играх и возможность делать максимально качественные фотографии ночью. Если вы ответили на оба "нет", а риск разбить стекло задней панели вас не смущает — смартфон можно смело брать, по всем остальным важным пунктам (дизайн, экран, скорость в неигровых задачах, автономность), он предлагает больше, чем другие аппараты за ту же цену.Какие именно "другие"? В ценовой категории "почти 20 тысяч рублей" в последнее время вышло несколько интересных смартфонов. Взять хотя бы Xiaomi Mi A2, версия которого с 4/64 ГБ памяти и официальной гарантией уже продается кое-где дешевле 20 000. Фотографирует он существенно лучше Honor 8X, особенно в темноте, и обладает двукратным зум-объективом. Плюсом для тех, кто не любит китайский дизайн интерфейсов в духе iOS, станет и стоковая версия Android. В то же время, у Mi A2 нет аудиоразъема, экран поменьше, чем у Honor 8X, корпус металлический и выглядит гораздо скромнее. Еще один минус — батареи еле-еле хватает на день работы.Надо упомянуть и Nokia 7 Plus — довольно удачный середнячок с неплохой камерой c оптическим зумом, более подходящим для игр чипом Qualcomm Snapdragon 660 и, как и в случае с Xiaomi Mi A2, стоковым интерфейсом Android. Недостаток смартфона — заметно более высокая (на 4-5 тысяч рублей), чем у Honor 8X, цена.Если же все-таки производительность в играх важна, а непрактичный в общем-то стеклянный задник корпуса — нет, разумнее добавить пару тысяч рублей и приобрести Honor Play. Этот смартфон по характеристикам почти идентичен 8X (экран на 0,2 дюйма поменьше), но оснащается топовым прошлогодним процессором HiSilicon Kirin 970 (такой, например, во флагманском Huawei P20 Pro, справляется без проблем с любыми играми) и портом USB-C.Обзор Honor 8X: итогиПлюсы:Стильный дизайн (особенно красив аппарат в красном и голубом цветах)Большой (как, например, у iPhone XS Max) экранПроизводительный и экономичный (но слабоватый в требовательных играх) процессорДостаточно оперативной и встроенной памятиВыделенный слот для microSDОтличное соотношение "цена-функциональность"Минусы:Стеклянный корпус не так практичен, как вариант с металлическим задникомПосредственные результаты съемки при слабом светеПорт microUSB вместо прогрессивного USB-C