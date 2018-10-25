В Красноярске автобус сбил женщину-пешехода в капюшоне, пересекающую дорогу по зебре на красный сигнал светофора. Пассажирский транспорт поворачивал и его водитель, вероятно, не заметил человека из-за слепой зоны.

Вчера вечером, 24 октября, рейсовый автобус в Красноярске сбил женщину-пешехода, пересекающую дорогу по "зебре" на красный сигнал светофора. Некоторые свидетели говорили об обратном, однако опубликованное видео с камеры наблюдения наглядно продемонстрировало нарушение пострадавшей правил дорожного движения.Водитель автобуса не смог вовремя затормозить и переехал беспечную женщину. Одна из пассажиров впоследствии эмоционально отметила: "Я видела, что она шла, как он мог ее не заметить? Он ее переехал, мы все это чувствовали!"От полученных травм женщина 1974 года рождения скончалась на месте. Признаков опьянения у водителя автобуса не было. В настоящее время полицейские проводят проверку случившегося инцидента.