Злоумышленник, разбивая стекла автомобилей, похищал из салонов машин чужое имущество...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег и имущества из припаркованных автомобилей.В дежурную часть полиции поступило заявление от 29-летнего москвича. Он сообщил, что неизвестный, разбив оконное стекло задней двери принадлежащего ему автомобиля «Порше Кайен», припаркованного на Олимпийском проспекте, похитил оттуда кожаную сумку с личным имуществом и документами. Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.Также в полицию с аналогичным заявлением обратился 34-летний приезжий мужчина. По вышеуказанному адресу из припаркованного автомобиля «Ауди Q5», принадлежащего заявителю, злоумышленник, разбив стекло, похитил сумку, в которой находились денежные средства и документы. Материальный ущерб составил 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Уральской улице задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, проживающий в столице. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61